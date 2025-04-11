Песков: спецпосланник Трампа Уиткофф прилетел в РФ

Специальный посланник США Стив Уиткофф прибыл в РФ, подтвердил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.
«Да, я подтверждаю, он действительно прилетел в Россию», — сказал представитель Кремля.
Специальный посланник США Стив Уиткофф прибыл в РФ, подтвердил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.
«Да, я подтверждаю, он действительно прилетел в Россию», — сказал представитель Кремля.
Фото: kremlin.ru
Информация о его возможной встрече с президентом Владимиром Путиным еще не подтверждена.
Это третий визит Уиткоффа в Россию: в марте он обсудил с Путиным положение дел в Украине, а в феврале участвовал в обсуждении обмена Марка Фогеля и в российско-американских встречах в Эр-Рияде.