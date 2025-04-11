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Песков: спецпосланник Трампа Уиткофф прилетел в РФ

11 апреля 2025 08:36
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Специальный посланник США Стив Уиткофф прибыл в РФ, подтвердил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

«Да, я подтверждаю, он действительно прилетел в Россию», — сказал представитель Кремля.

Песков: спецпосланник Трампа Уиткофф прилетел в РФ-1

Фото: kremlin.ru

Информация о его возможной встрече с президентом Владимиром Путиным еще не подтверждена. 

Это третий визит Уиткоффа в Россию: в марте он обсудил с Путиным положение дел в Украине, а в феврале участвовал в обсуждении обмена Марка Фогеля и в российско-американских встречах в Эр-Рияде.

# Международная политика # Дмитрий Песков

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