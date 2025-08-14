Президент акцентировал внимание на ходе уборочной в регионах

Глава государства согласовал назначение руководителей в районах, министерствах и новые направления для диппредставителей. Вакансии послов в Саудовской Аравии, Боливии и Судане теперь закрыты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всего по итогам кадрового дня новые люди на 18 должностях. Традиционно Президент лично познакомился с теми, кому предстоит развивать регионы.

В этом мужском коллективе руководителей районов сегодня выделяется дама, которая тоже возглавляет район, но города. Города Гродно. Это, может, и звучит проще, но только если не знать, за что ей придется отвечать, какие и кому корректировки вносить. «Мужики, смотрите, чтобы все было справедливо!» Лукашенко принял ряд кадровых решений.

Зоя Кулеша, глава администрации Октябрьского района Гродно:

Район непростой. Он самый большой в стране. Основу его составляет промышленный комплекс. Это все градообразующие предприятия и, по сути дела, удельный вес промышленности района Октябрьского в экономике города практически половина и треть Гродненской области. Это район еще и с серьезной социальной сферой. Практически 77 учреждений дошкольного воспитания и учреждений образования, садиков и школ, из 103 – на территории Октябрьского района. Это район с серьезной социальной силой. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

А город мы развиваем в основном в направлении вашего района?

– Нет, на протяжении последних двух лет развитие жилищного строительства идет в Ленинском районе.

– Как работает председатель?

– Серьезный спрос, уровень исполнительской дисциплины и развитие. Серьезные подвижки по благоустройству, наведению порядка, претендуем на лидерство, простите за нескромность.

– А как генерал?

– Четкая стратегия, понимание результата, требование этого результата.

– Сплеча не рубит?

– Нет. Такой стиль общения, который мотивирует на результат.