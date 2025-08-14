Президент акцентировал внимание на ходе уборочной в регионах
Глава государства согласовал назначение руководителей в районах, министерствах и новые направления для диппредставителей. Вакансии послов в Саудовской Аравии, Боливии и Судане теперь закрыты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Всего по итогам кадрового дня новые люди на 18 должностях. Традиционно Президент лично познакомился с теми, кому предстоит развивать регионы.
В этом мужском коллективе руководителей районов сегодня выделяется дама, которая тоже возглавляет район, но города. Города Гродно. Это, может, и звучит проще, но только если не знать, за что ей придется отвечать, какие и кому корректировки вносить.
«Мужики, смотрите, чтобы все было справедливо!» Лукашенко принял ряд кадровых решений.
Зоя Кулеша, глава администрации Октябрьского района Гродно:
Район непростой. Он самый большой в стране. Основу его составляет промышленный комплекс. Это все градообразующие предприятия и, по сути дела, удельный вес промышленности района Октябрьского в экономике города практически половина и треть Гродненской области. Это район еще и с серьезной социальной сферой. Практически 77 учреждений дошкольного воспитания и учреждений образования, садиков и школ, из 103 – на территории Октябрьского района. Это район с серьезной социальной силой.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
А город мы развиваем в основном в направлении вашего района?
– Нет, на протяжении последних двух лет развитие жилищного строительства идет в Ленинском районе.
– Как работает председатель?
– Серьезный спрос, уровень исполнительской дисциплины и развитие. Серьезные подвижки по благоустройству, наведению порядка, претендуем на лидерство, простите за нескромность.
– А как генерал?
– Четкая стратегия, понимание результата, требование этого результата.
– Сплеча не рубит?
– Нет. Такой стиль общения, который мотивирует на результат.
Президент собеседовал назначенцев без малого час и этот разговор был одинаково полезен для обеих сторон.
Лукашенко – назначенцам: нужно пофамильно знать хороших комбайнеров и механизаторов. Подробности.
Резюмируя, глава государства поставил конкретные задачи перед руководителями, акцентировав внимание на ходе уборочной и времени, которого не так много, как хотелось бы.
Александр Лукашенко:
Работы много, не торопитесь, будьте аккуратны, но поспешайте.
Напутствия адресованы тем, кого на высокие должности Президент согласовал в рабочем порядке. Так, в Минсельхозпроде сразу два новых заместителя. Виталий Кулак и Александр Яковчиц. Новые замы в Минсвязи и Минэкономике, а еще в Минздраве. Елена Богдан вернулась в министерство на позицию первого зама. На ней она работала пять лет назад. И эти решения – тоже красноречивая иллюстрация того, как важно видеть людей. Еще один принцип Президента – «делай, как я» в действии.