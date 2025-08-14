Лукашенко: к кадрам надо относиться аккуратно – не рубить сплеча

Ранее глава государства предупреждал о переориентации белорусского дипломатического присутствия с западных стран на те государства, которые заинтересованы в развитии двустороннего сотрудничества. Всего по итогам кадрового дня новые люди на 18 должностях. Традиционно Президент лично познакомился с теми, кому предстоит развивать регионы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Не обижайте только людей. У нас действительно в Витебской области с кадрами непросто. Я помню, по Могилевской области, когда в Шкловском районе «Купаловское» создавали, меняли-меняли эти кадры: и тот плохой, и этот, и очередную замену надо. Я думаю, поеду, посмотрю, что там. Поговорил с этими мужиками. Нормальные мне показались ребята. Через полгода говорят, что лучше не надо. После встречи с Президентом хорошо работают.

Я не смогу со всеми встретиться руководителями сельхозпредприятий. Не смогу, их же тысячи. Тем не менее к кадрам надо относиться аккуратно. Не надо рубить с плеча: что-то так – не так. Надо разобраться и помогать. И запомните, что у вас должно быть персонально худшее хозяйство в районе, за которое вы отвечаете. Подробности.