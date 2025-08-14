Дети из 133 населённых пунктов учатся в школах Воложина! Вот какой новый транспорт приобрели учреждения

Для тех, кто ездит в учреждения образования Воложина из ближайших населенных пунктов, курсируют специализированные автобусы. Всего же по району курсирует 22 спецтранспорта. Перед учебным годом они все пройдут техосмотр. Для водителей сотрудники транспортной инспекции и ГАИ проведут инструктажи, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Василий Борис, заместитель управляющего Воложинским районным центром по обеспечению деятельности бюджетных организаций:

В 2025-2026 году учебном будет 1 200 обучающихся. Дети будут подъезжать из 133 населенных пунктов. 170 детей – это будут обучающиеся и 30 детей – это воспитанники детских садов. Все автобусы одновременно задействованы на подвозе, один автобус – резервный. Он предназначен для того, чтобы в учебном процессе посещать музеи, выставки и спортивно-массовые мероприятия.

В этом году за счет областного бюджета приобретено пять новых школьных автобусов МАЗ. Более комфортные для детей, все оснащены ремнями безопасности. Автобусы старше 10 лет были заменены на новые автобусы. У нас теперь обновился автобусный парк. В принципе, средний возраст автобуса получился четыре года.