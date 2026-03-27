Новости по тегу #Сергей Каун

Считалось, что он отгоняет злых духов. Всюду вешали головки чеснока. В свадебных обрядах часто в косы невест заплетали чеснок.
«В эпоху Средневековья, например, происходит известное событие – 13 октября 1307 года Филипп IV Красивый приказывает арестовать руководство Ордена тамплиеров».
Страну захлестнули хипстеры – новые стиляги XXI века. Узкие джинсы, винтажные вещи, брендовая одежда и модные очки в массивной оправе. Параллельно им росли и анимешники – молодые люди, увлекающиеся японской культурой.
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