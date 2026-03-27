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Новости по тегу #Сергей Каун

Отпугивает нечистую силу – как чеснок использовали наши предки, рассказал эксперт
27 марта 2026 16:11

Отпугивает нечистую силу – как чеснок использовали наши предки, рассказал эксперт

В чём причина страха перед числом 13 – рассказал историк
26 сентября 2025 16:13

В чём причина страха перед числом 13 – рассказал историк

«Способ себя реализовать» – почему молодёжь вовлечена в субкультуры, ответила психолог
06 июня 2025 16:11

«Способ себя реализовать» – почему молодёжь вовлечена в субкультуры, ответила психолог

«Презентация в виде древнего альбома». Как технологии помогут составить генеалогическое древо?
10 февраля 2023 14:40

«Презентация в виде древнего альбома». Как технологии помогут составить генеалогическое древо?

В «Озаричах» за 10 дней умерли десятки тысяч человек. Вот как фашисты издевались над военнопленными и мирными людьми
22 июня 2022 10:17

В «Озаричах» за 10 дней умерли десятки тысяч человек. Вот как фашисты издевались над военнопленными и мирными людьми