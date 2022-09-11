Престижно ли сегодня быть танкистом и какие образцы на вооружении Беларуси? Рассказал Андрей Некрашевич

Новости Беларуси. В Беларуси отмечают День танкистов. Этому празднику уже более 70 лет, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. «Стальные парни» первыми идут в бой и принимают удар противника на себя. Самые яркие страницы истории наших танковых войск написаны в годы Великой Отечественной войны. Именно советские танкисты 3 июля 1944 года первыми вошли в Минск. А белорусы на стальных гигантах участвовали в битвах под Сталинградом и на Курской дуге. Особо почитаемый праздник. Накануне Дня танкистов у легендарного Т-34 собрались ветераны и служащие в этом роде войск. Подробнее здесь. Ольга Коршун, СТВ:

Многие страны после развала Советского Союза, грубо говоря, пустили все эти вооружения на металлолом. Мы сохранили. Насколько сейчас кажется это решение оправданным и правильным? Если бы не решение Президента в 1994-м, неизвестно, были бы танковые войска в составе Вооруженных Сил

Андрей Некрашевич, генерал-майор, начальник главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил Беларуси:

В наследство от белорусского военного округа нашим Вооруженным Силам досталось более 2 000 современных танков. Честно говоря, в начале 1990-х мы также пошли по пути некоторых стран и приступили к утилизации этих танков. И только с приходом Александра Григорьевича Лукашенко, всенародно избранного нашего Президента, данный беспредел был прекращен. Поэтому я с уверенностью хочу сказать, что если бы не это принятое в 1994 году решение сохранить танки для наших Вооруженных Сил, неизвестно, были бы танковые войска в составе Вооруженных Сил нашей страны. Ольга Коршун:

Какие сегодня на вооружении у нас военные образцы?

Какие танки сейчас на вооружении Беларуси? Андрей Некрашевич:

Основной наш боевой танк – это Т-72Б. За эти годы к нам на вооружение поступили танки Т-72Б3. Кстати, именно на этом танке наша команда принимала участие в «Танковом биатлоне». Имеются уже на вооружении наши танки Т-72БМ. За счет модернизации на наших предприятиях значительно возросла огневая мощь нашего вооружения. Прошел войсковые испытания второй образец нашего модернизированного танка Т-72БМ2 «Заслон» – так его назвали. Модернизация значительно повысила и огневую мощь, и защищенность нашего танка. Ольга Коршун:

Учитывая последний опыт международных конфликтов, которые переходят на более высокий технологический уровень, те же дроны активно используются, танковая армия не теряет свою актуальность? Актуальны ли сейчас танковые войска в Вооруженных Силах?

Андрей Некрашевич:

Действительно, в последние годы значительное развитие получили другие способы ведения вооруженной борьбы. Применяются беспилотные авиационные комплексы, ракетные вооружения. Давайте проанализируем опыт реальных вооруженных конфликтов. Ирак, Ливия, Сирия. Сейчас, чего греха таить, специальная военная операция, которая сейчас проходит на территории Украины, танковые войска там выполняют решающие задачи, поэтому можно с уверенностью сказать, что роль и значение танков в современном бою весьма высоки. Ольга Коршун:

Насколько сегодня престижно быть танкистом? Андрей Некрашевич:

Быть танкистом в нашей стране, безусловно, престижно. Об этом, наверное, свидетельствуют и результаты поступления наших юношей на общевойсковой факультет по специальности «Управление танковыми подразделениями». Как и в предыдущие годы, в этом году 100%-ный набор. Ольга Коршун:

Да, действительно, хороший результат. Мне хочется пожелать, чтобы наши ребята только в танковых играх участвовали, на «Танковом биатлоне» отрабатывали все умения, а мы жили в мирной, спокойной стране.