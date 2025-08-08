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Новости по тегу #Андрей Некрашевич

В Могилёве прошёл учебно-методический сбор добровольного общества содействия армии, авиации и флоту
08 августа 2025 08:20

В Могилёве прошёл учебно-методический сбор добровольного общества содействия армии, авиации и флоту

Примерить форму, побыть пилотом и попробовать солдатскую кашу – как в Минске отмечают 23 февраля?
23 февраля 2025 14:15

Примерить форму, побыть пилотом и попробовать солдатскую кашу – как в Минске отмечают 23 февраля?

В школы вернут УПК, а ребята смогут обучаться на водительские права? Некрашевич о договоре с Минобороны
30 сентября 2024 17:17

В школы вернут УПК, а ребята смогут обучаться на водительские права? Некрашевич о договоре с Минобороны

В 72-м объединённом учебном центре появился танковый огневой городок
01 декабря 2022 17:54

В 72-м объединённом учебном центре появился танковый огневой городок

Престижно ли сегодня быть танкистом и какие образцы на вооружении Беларуси? Рассказал Андрей Некрашевич
11 сентября 2022 16:31

Престижно ли сегодня быть танкистом и какие образцы на вооружении Беларуси? Рассказал Андрей Некрашевич

Особо почитаемый праздник. Накануне Дня танкистов у легендарного Т-34 собрались ветераны и служащие в этом роде войск
10 сентября 2022 09:50

Особо почитаемый праздник. Накануне Дня танкистов у легендарного Т-34 собрались ветераны и служащие в этом роде войск

«Мы сражались с сильнейшими армиями мира». Что помогло белорусским военным занять на АрМИ-2022 призовое место?
08 сентября 2022 12:11

«Мы сражались с сильнейшими армиями мира». Что помогло белорусским военным занять на АрМИ-2022 призовое место?

Отбор экипажей для участия в Армейских международных играх проходит на полигоне Гожский
17 марта 2022 07:06

Отбор экипажей для участия в Армейских международных играх проходит на полигоне Гожский

Российская военная техника прибывает в Беларусь для участия в учениях «Союзная решимость – 2022»
22 января 2022 12:04

Российская военная техника прибывает в Беларусь для участия в учениях «Союзная решимость – 2022»

АрМИ-2021. Белорусская команда стала третьей в первом заезде «Танкового биатлона»
24 августа 2021 14:18

АрМИ-2021. Белорусская команда стала третьей в первом заезде «Танкового биатлона»

Первые белорусские команды вылетели в Китай для участия в АрМИ-2021
28 июля 2021 06:25

Первые белорусские команды вылетели в Китай для участия в АрМИ-2021

​Военнослужащие запаса отработали батальонное учение с боевой стрельбой
08 апреля 2021 08:22

​Военнослужащие запаса отработали батальонное учение с боевой стрельбой