Новости по тегу #Андрей Некрашевич

ДОСААФ выполняет важнейшие задачи по подготовке не только гражданских, но и специалистов для Вооруженных Сил, других войск и формирований. От легких автомобилей до автобусов, грузовиков и самолетов.
Особенно активной в этом деле была детвора, каждый спешил предстать на фотоснимках в образе военного.
Что делать, если завтра война? Как обстоят дела с народным ополчением? И как помогают резервистам и добровольцам поддерживать статус «всегда готов»?
11 октября 2026 07:37
11 октября 2026 07:35
11 октября 2026 07:25
11 октября 2026 07:15
10 октября 2026 18:46
10 октября 2026 18:01
10 октября 2026 17:39
10 октября 2026 17:38