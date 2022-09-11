Что было самым сложным в «Танковом биатлоне» в 2022-м для белорусов? Поговорили со старшим лейтенантом Павлом Дудыком

Новости Беларуси. В Беларуси отмечают День танкистов. Этому празднику уже более 70 лет, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. «Стальные парни» первыми идут в бой и принимают удар противника на себя. Самые яркие страницы истории наших танковых войск написаны в годы Великой Отечественной войны. Именно советские танкисты 3 июля 1944 года первыми вошли в Минск. А белорусы на стальных гигантах участвовали в битвах под Сталинградом и на Курской дуге. Особо почитаемый праздник. Накануне Дня танкистов у легендарного Т-34 собрались ветераны и служащие в этом роде войск. Подробнее здесь. Сегодня наши военные продолжают славные боевые традиции и показывают высокий уровень профессиональной и боевой подготовки. В подтверждение белорусские танкисты взяли серебро на Армейских международных играх. А там обстановка сродни боевой. Кому наши танки не оставили выбора, какая техника сегодня на вооружении и не пора ли стальные машины списывать в утиль – об этом наш бронебойный репортаж.

Ольга Коршун, СТВ:

Я справилась с заданием? Успешно – что скажете?

Павел Дудык, старший лейтенант:

Вполне, для первого раза очень хорошо. Мне кажется, вам надо попробовать себя в новой профессии. Ольга Коршун:

Я люблю журналистику, но там тоже хватает экстрима и разных ситуаций, так что… А вообще, девушки бывают танкистами? Есть ли в Беларуси девушки-танкисты? Павел Дудык:

По крайней мере, в России на торжественном открытии игр «АрМИ» выступали девушки-танкисты на танках Т-80. Что касается нашей страны – к сожалению, нет. Ольга Коршун:

Опасная и сложная профессия. Вы уже затронули тему игр. В «Танковом биатлоне» ваша команда взяла серебро. Расскажите, как проходили соревнования? Что было самым сложным в этом году? Что было самым сложным в «Танковом биатлоне» в 2022 году?

Павел Дудык:

Соревнования проходили в три этапа. Это индивидуальная гонка, где каждый экипаж показывает свое мастерство. Полуфинал – восемь сильнейших команд по итогам индивидуальной гонки на него попадают. И по итогам полуфинала из восьми команд остаются четыре, которые проходят в финал. Самым сложным на соревнованиях было во время эстафеты сидеть и переживать за своих ребят, которые сейчас выполняют задачу. Ольга Коршун:

На следующий год какие планы? Какие планы у экипажа на 2023-й?

Павел Дудык:

Золото, конечно. Будем стараться, но то, что мы зайдем на пьедестал, это 100 %. Ольга Коршун:

И последний вопрос: почему танк красный? Павел Дудык:

В результате жеребьевки перед каждым этапом конкурса командам случайным порядком присваиваются цвет, номер дорожки и номер заезда. Ольга Коршун:

Красный, мне кажется, прекрасный цвет для победителя. Павел Дудык:

Полностью с вами согласен. Престижно ли сегодня быть танкистом и какие образцы на вооружении Беларуси? Рассказал Андрей Некрашевич.