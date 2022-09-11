Что было самым сложным в «Танковом биатлоне» в 2022-м для белорусов? Поговорили со старшим лейтенантом Павлом Дудыком
Новости Беларуси. В Беларуси отмечают День танкистов. Этому празднику уже более 70 лет, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. «Стальные парни» первыми идут в бой и принимают удар противника на себя. Самые яркие страницы истории наших танковых войск написаны в годы Великой Отечественной войны. Именно советские танкисты 3 июля 1944 года первыми вошли в Минск. А белорусы на стальных гигантах участвовали в битвах под Сталинградом и на Курской дуге.
Особо почитаемый праздник. Накануне Дня танкистов у легендарного Т-34 собрались ветераны и служащие в этом роде войск. Подробнее здесь.
Сегодня наши военные продолжают славные боевые традиции и показывают высокий уровень профессиональной и боевой подготовки. В подтверждение белорусские танкисты взяли серебро на Армейских международных играх. А там обстановка сродни боевой.
Кому наши танки не оставили выбора, какая техника сегодня на вооружении и не пора ли стальные машины списывать в утиль – об этом наш бронебойный репортаж.
Ольга Коршун, СТВ:
Я справилась с заданием? Успешно – что скажете?
Павел Дудык, старший лейтенант:
Вполне, для первого раза очень хорошо. Мне кажется, вам надо попробовать себя в новой профессии.
Ольга Коршун:
Я люблю журналистику, но там тоже хватает экстрима и разных ситуаций, так что… А вообще, девушки бывают танкистами?
Есть ли в Беларуси девушки-танкисты?
Павел Дудык:
По крайней мере, в России на торжественном открытии игр «АрМИ» выступали девушки-танкисты на танках Т-80. Что касается нашей страны – к сожалению, нет.
Ольга Коршун:
Опасная и сложная профессия. Вы уже затронули тему игр. В «Танковом биатлоне» ваша команда взяла серебро. Расскажите, как проходили соревнования? Что было самым сложным в этом году?
Что было самым сложным в «Танковом биатлоне» в 2022 году?
Павел Дудык:
Соревнования проходили в три этапа. Это индивидуальная гонка, где каждый экипаж показывает свое мастерство. Полуфинал – восемь сильнейших команд по итогам индивидуальной гонки на него попадают. И по итогам полуфинала из восьми команд остаются четыре, которые проходят в финал.
Самым сложным на соревнованиях было во время эстафеты сидеть и переживать за своих ребят, которые сейчас выполняют задачу.
Ольга Коршун:
На следующий год какие планы?
Какие планы у экипажа на 2023-й?
Павел Дудык:
Золото, конечно. Будем стараться, но то, что мы зайдем на пьедестал, это 100 %.
Ольга Коршун:
И последний вопрос: почему танк красный?
Павел Дудык:
В результате жеребьевки перед каждым этапом конкурса командам случайным порядком присваиваются цвет, номер дорожки и номер заезда.
Ольга Коршун:
Красный, мне кажется, прекрасный цвет для победителя.
Павел Дудык:
Полностью с вами согласен.
Престижно ли сегодня быть танкистом и какие образцы на вооружении Беларуси? Рассказал Андрей Некрашевич.
Ольга Коршун:
Желаю вам удачи! Спасибо за то, что взяли меня в свой экипаж.