Особо почитаемый праздник. Накануне Дня танкистов у легендарного Т-34 собрались ветераны и служащие в этом роде войск

Новости Беларуси. Торжественное собрание и праздничный концерт. Накануне Дня танкистов в Минске собрались ветераны и ныне служащие в этом стратегическом роде войск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Традиционно они пришли к легендарному Т-34. Он известен как танк младшего лейтенанта Фроликова, командира, ворвавшегося первым на своей боевой машине в город 3 июля 1944-го.

Выдающиеся заслуги бронетанковых войск в годы Великой Отечественной войны трудно переоценить. Да и сейчас их никто не списывает со счетов.

Андрей Некрашевич, начальник главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил Беларуси:

Профессия танкиста, безусловно, важна, потому что танковые войска еще не списаны в утиль. Они выполняют весьма важные задачи по защите любого государства, в том числе и нашего – Республики Беларусь.