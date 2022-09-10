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Особо почитаемый праздник. Накануне Дня танкистов у легендарного Т-34 собрались ветераны и служащие в этом роде войск

10 сентября 2022 09:50
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Новости Беларуси. Торжественное собрание и праздничный концерт. Накануне Дня танкистов в Минске собрались ветераны и ныне служащие в этом стратегическом роде войск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Традиционно они пришли к легендарному Т-34. Он известен как танк младшего лейтенанта Фроликова, командира, ворвавшегося первым на своей боевой машине в город 3 июля 1944-го.

Особо почитаемый праздник. Накануне Дня танкистов у легендарного Т-34 собрались ветераны и служащие в этом роде войск-1

Выдающиеся заслуги бронетанковых войск в годы Великой Отечественной войны трудно переоценить. Да и сейчас их никто не списывает со счетов.

Особо почитаемый праздник. Накануне Дня танкистов у легендарного Т-34 собрались ветераны и служащие в этом роде войск-4

Андрей Некрашевич, начальник главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил Беларуси:
Профессия танкиста, безусловно, важна, потому что танковые войска еще не списаны в утиль. Они выполняют весьма важные задачи по защите любого государства, в том числе и нашего – Республики Беларусь.

Особо почитаемый праздник. Накануне Дня танкистов у легендарного Т-34 собрались ветераны и служащие в этом роде войск-7

День танкистов – особо почитаемый праздник в Вооруженных Силах. В Центральном Доме офицеров лучшие солдаты и офицеры получили награды. После для гостей состоялся концерт.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Андрей Некрашевич # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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