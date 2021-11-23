Пресс-центр уже построен, что будет на открытии? Итоги дня с белорусско-польской границы

Что сейчас происходит в центре, где их временно разместили, узнаем у нашего корреспондента Григория Азаренка.

Новости Беларуси. К ситуации на белорусско-польской границе. Уже третью неделю там находятся около 2 000 беженцев в ожидании гуманитарного коридора в ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:

Несмотря на то, что уже по всему миру проходят многотысячные митинги против этой польской подлости, жестокости, этого цинизма, но эта жестокость повторяется, к сожалению, каждый день. Вчера мы видели, что людям переламывали ноги, перебрасывали на нашу территорию. Сегодня пошли сообщения о том, что травили газом, забрасывали взрывпакетами. Причем взрывпакеты попали на территорию Республики Беларусь. Госпогранкомитет представил видео.

У беженцев всегда большие ожидания, когда приезжают сюда представители международных структур, каких-то организаций международных. Потому что они надеются, что они им помогут. Они им показывают своих детей, говорят, что они хотят в Германию, говорят, что они боятся возвращаться на родину, потому что там им не просто нищета грозит, но и смерть. Сегодня приезжали представители Европейской комиссии. Погуляли полчаса, посмотрели, поговорили. Уехали. С журналистами общаться не захотели. По этому поводу есть комментарий представителя Гродненского облисполкома.

Зампредседателя Гродненского облисполкома о беженцах: все наши попытки убедить их тщетны. Они ждут, что попадут в так называемый рай. Читайте здесь.

Григорий Азаренок:

Вы посмотрите, на той стороне вот эта холодность, хайп, эти колючки, газ. А с нашей стороны как проявила Беларусь себя? Сколько добрых слов, сколько реальных дел для людей. И наша церковь тоже была здесь. Сегодня мне удалось пообщаться с матушкой игуменьей Гавриилой.