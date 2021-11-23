Пресс-центр уже построен, что будет на открытии? Итоги дня с белорусско-польской границы

Новости Беларуси. К ситуации на белорусско-польской границе. Уже третью неделю там находятся около 2 000 беженцев в ожидании гуманитарного коридора в ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Что сейчас происходит в центре, где их временно разместили, узнаем у нашего корреспондента Григория Азаренка.
Григорий Азаренок, СТВ:
Несмотря на то, что уже по всему миру проходят многотысячные митинги против этой польской подлости, жестокости, этого цинизма, но эта жестокость повторяется, к сожалению, каждый день. Вчера мы видели, что людям переламывали ноги, перебрасывали на нашу территорию. Сегодня пошли сообщения о том, что травили газом, забрасывали взрывпакетами. Причем взрывпакеты попали на территорию Республики Беларусь. Госпогранкомитет представил видео.
У беженцев всегда большие ожидания, когда приезжают сюда представители международных структур, каких-то организаций международных. Потому что они надеются, что они им помогут. Они им показывают своих детей, говорят, что они хотят в Германию, говорят, что они боятся возвращаться на родину, потому что там им не просто нищета грозит, но и смерть. Сегодня приезжали представители Европейской комиссии. Погуляли полчаса, посмотрели, поговорили. Уехали. С журналистами общаться не захотели. По этому поводу есть комментарий представителя Гродненского облисполкома.
Зампредседателя Гродненского облисполкома о беженцах: все наши попытки убедить их тщетны. Они ждут, что попадут в так называемый рай. Читайте здесь.
Григорий Азаренок:
Вы посмотрите, на той стороне вот эта холодность, хайп, эти колючки, газ. А с нашей стороны как проявила Беларусь себя? Сколько добрых слов, сколько реальных дел для людей. И наша церковь тоже была здесь. Сегодня мне удалось пообщаться с матушкой игуменьей Гавриилой.
Игуменья Гавриила о беженцах: люди едут туда, где им сказали, у нас места хватит для всех, но перед ними стена. Подробности здесь.
Григорий Азаренок:
Помощь людям – это не просто слова, это реальные дела. Беларусь проявила себя не только как страна добрых и порядочных людей, но еще как страна, которая способна на организаторское чудо, можно так сказать. Потому что за максимально короткий срок мы спасли от холодной, голодной смерти несколько тысяч человек. Сенатор Лискович очень много здесь сделал для людей. Об этом знают сами беженцы, они знают его имя, знают, где его найти.
Виктор Лискович в лагере беженцев: 70 тонн гуманитарной помощи роздано, вывозится мусор, работают медики. Читайте здесь.
Ну и к работе журналистов. Сегодня много говорят о пресс-центре, который уже построен. Вот он, за моей спиной, ждет своего открытия. Открытие состоится 24 ноября, в 11 часов будет пресс-конференция, на которой все ответственные лица ответят на любые вопросы.
Андрей Кунцевич о поддержке журналистов на границе с Польшей: «Мы планируем развернуть работу условного пресс-центра». Подробности здесь.
Вот так прошел день в лагере беженцев, в ТЛЦ. Утром был снег, но людям тепло, в самом здании +18 °C, есть горячая вода. Завтра будет баня, в которой они смогут и погреться, и помыться.
«Залили газом, забросали взрывпакетами». Азаренок в лагере беженцев. Что происходит в 16-й день? Читайте здесь.