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«Не прошло и дня после операции». Поговорили с пациентом кардиоцентра после пересадки сердца

23 ноября 2021 18:42
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Новости Беларуси. Сенсационная новость пришла из Могилевской области, где врачи провели первую в области операцию по пересадке сердца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Жизненно важный орган пересадили 43-летнему мужчине с предельной степенью сердечной недостаточности. Оперативное вмешательство прошло успешно.  

Подробности в материале Юлии Мычки.  

«Не прошло и дня после операции». Поговорили с пациентом кардиоцентра после пересадки сердца-1

Сейчас здесь тихо, а ночью помещение едва вмещало больше 20 человек медперсонала. Несмотря на позднее время суток, в Могилев из Минска приехали коллеги, чтобы принять участие в уникальной операции. Главный кардиохирург Беларуси Юрий Островский проводил оперативное вмешательство, которое длилось 6 часов, ассистировал ему главный врач Могилевской областной клинической больницы Анатолий Кулик. И вот результат – в груди этого пациента теперь бьется новое сильное сердце.  

«Не прошло и дня после операции». Поговорили с пациентом кардиоцентра после пересадки сердца-4

– Еще даже не прошло дня после операции. Нормально, хорошо себя чувствую.  
– Это чудо для вас?  
– Конечно, чудо. Благодаря тому, что делают у нас в стране, это огромное чудо.  

«Не прошло и дня после операции». Поговорили с пациентом кардиоцентра после пересадки сердца-7

Конечно, у журналистов много вопросов, но утомлять пациента после такой тяжелой операции нельзя. Все его жизненные показатели сейчас в норме. Врачи настроены положительно. Трансплантацию сердца житель Могилева ждал около года. Все изменилось вчера, когда всего один телефонный звонок стал предвестником самого важного события в жизни пациента.  

«Не прошло и дня после операции». Поговорили с пациентом кардиоцентра после пересадки сердца-10

Мне сказали. Вчера в 4 часа дня позвонили и сказали: «Соберите все самое необходимое и приезжайте в больницу».  

«Это был единственный шанс дальше продолжать жизнь». В Могилеве пересадили сердце 43-летнему мужчине – читать здесь.  

«Не прошло и дня после операции». Поговорили с пациентом кардиоцентра после пересадки сердца-13

Глаза могилевских врачей хоть и выглядят уставшими, но светятся от счастья. Ведь то, что еще недавно казалось невозможным, стало реальностью. Новый кардиоцентр открыл двери только в начале ноября. И для могилевских врачей, и для самих пациентов, страдающих заболеваниями сердца, он стал самым ожидаемым медицинским объектом.  

«Не прошло и дня после операции». Поговорили с пациентом кардиоцентра после пересадки сердца-16

Анатолий Кулик, главный врач Могилевской областной клинической больницы:  
Мечта еще была сделать нормальный кардиоцентр в Могилеве, которого не было до сих пор. Сейчас он есть.  

«Не прошло и дня после операции». Поговорили с пациентом кардиоцентра после пересадки сердца-19

До сегодняшней ночи операции по трансплантации сердца проводили только в Минске. Учитывая, что сердце – это очень трепетный орган, который не переносит длительного снижения кровоснабжения, приблизить реципиента к донору сложно. Теперь в стране появился еще один кардиоцентр, где буду проводить такую пересадку, а значит, шансы у тех пациентов, которые пока только ждут донорское сердце, возрастают в несколько раз.  

# Операции по трансплантологии # общество # Юлия Мычка # Анатолий Кулик # Юрий Островский # Фотофакт

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