«Не прошло и дня после операции». Поговорили с пациентом кардиоцентра после пересадки сердца

Новости Беларуси. Сенсационная новость пришла из Могилевской области, где врачи провели первую в области операцию по пересадке сердца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Жизненно важный орган пересадили 43-летнему мужчине с предельной степенью сердечной недостаточности. Оперативное вмешательство прошло успешно. Подробности в материале Юлии Мычки.

Сейчас здесь тихо, а ночью помещение едва вмещало больше 20 человек медперсонала. Несмотря на позднее время суток, в Могилев из Минска приехали коллеги, чтобы принять участие в уникальной операции. Главный кардиохирург Беларуси Юрий Островский проводил оперативное вмешательство, которое длилось 6 часов, ассистировал ему главный врач Могилевской областной клинической больницы Анатолий Кулик. И вот результат – в груди этого пациента теперь бьется новое сильное сердце.

– Еще даже не прошло дня после операции. Нормально, хорошо себя чувствую.

– Это чудо для вас?

– Конечно, чудо. Благодаря тому, что делают у нас в стране, это огромное чудо.

Конечно, у журналистов много вопросов, но утомлять пациента после такой тяжелой операции нельзя. Все его жизненные показатели сейчас в норме. Врачи настроены положительно. Трансплантацию сердца житель Могилева ждал около года. Все изменилось вчера, когда всего один телефонный звонок стал предвестником самого важного события в жизни пациента.

Мне сказали. Вчера в 4 часа дня позвонили и сказали: «Соберите все самое необходимое и приезжайте в больницу». «Это был единственный шанс дальше продолжать жизнь». В Могилеве пересадили сердце 43-летнему мужчине – читать здесь.

Глаза могилевских врачей хоть и выглядят уставшими, но светятся от счастья. Ведь то, что еще недавно казалось невозможным, стало реальностью. Новый кардиоцентр открыл двери только в начале ноября. И для могилевских врачей, и для самих пациентов, страдающих заболеваниями сердца, он стал самым ожидаемым медицинским объектом.

Анатолий Кулик, главный врач Могилевской областной клинической больницы:

Мечта еще была сделать нормальный кардиоцентр в Могилеве, которого не было до сих пор. Сейчас он есть.