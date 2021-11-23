«Залили газом, забросали взрывпакетами». Азарёнок в лагере беженцев. Что происходит в 16-й день?

Новости Беларуси. И к ситуации на белорусско-польской границе. Уже третью неделю там находятся около 2 000 беженцев в ожидании гуманитарного коридора в ЕС. Что сейчас происходит в центре, где их временно разместили, – узнаем у нашего корреспондента Григория Азаренка.

Григорий Азаренок, корреспондент:

Вечер в торгово-логистическом центре в лагере беженцев. И знаете, очень много здесь люди говорят о разном, но есть одно ругательное слово. Если его переводить на литературный язык XIX века, то это слово будет звучать «клятые ляхи». Вот мы сегодня узнали об очередном инциденте на белорусско-польской границе. Вчера, мы помним, они вообще людям ноги переламывали. А сегодня вот залили газом, забросали взрывпакетами. Госпогранкомитет опубликовал видео этого.

Григорий Азаренок:

И вот на фоне всего этого сюда сегодня приезжали члены Европейской комиссии, пообщались с беженцами, походили примерно полчаса, с прессой они разговаривать не хотели, хотя мы пытались задавать им вопросы. Вот что по этому поводу сказал представитель Гродненского облисполкома. Зампредседателя Гродненского облисполкома о беженцах: все наши попытки убедить их тщетны. Они ждут, что попадут в так называемый рай – читайте здесь.

Григорий Азаренок:

На фоне этого как разительно отличаются наши люди, наши белорусы. Вот есть и белорусское слово такое людзкасць. Вот об этом очень хорошо сказала, мне сегодня очень повезло, я отлучался из лагеря, пообщался в Гродно с матушкой Гавриилой, знаменитой на всю Беларусь и не только. Вот что она по этому поводу сказала. Игуменья Гавриила о беженцах: люди едут туда, где им сказали, у нас места хватит для всех, но перед ними стена – читайте здесь.

Григорий Азаренок:

Вы знаете, вот побывав здесь, увидев это все, отмечаешь не только огромное сердце белорусов, но еще стоит сказать о нашем государстве. Потому что наши люди проявили организационное чудо, это можно сказать. За такой короткий срок устроить вот это все, спасти несколько тысяч человек. Вот об этом лучше других может сказать сенатор Лискович, которого здесь все знают, все беженцы. Предлагаю дать ему слово. Виктор Лискович в лагере беженцев: 70 тонн гуманитарной помощи роздано, вывозится мусор, работают медики – читайте здесь.

Григорий Азаренок:

Отдельная тема сегодня – это журналисты и их работа. Но все уже давно понимают, что Беларусь открыта, открыта для любых СМИ, которые желают здесь увидеть, что на самом деле происходит. И вот завтра в 11:00 в новом пресс-центре, который сегодня уже построили, благодаря помощи военных состоится пресс-конференция, на которой ответственные лица ответят на любые вопросы. Сегодня здесь весь день трудился, работал первый заместитель министра информации Андрей Кунцевич. Андрей Кунцевич о поддержке журналистов на границе с Польшей: «Мы планируем развернуть работу условного пресс-центра» – читайте здесь.