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Пресечена очередная попытка Польши силой вытеснить беженцев на белорусскую территорию

06 октября 2021 13:37
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Новости Беларуси. Пресечена очередная попытка польской стороны силой вытеснить беженцев на белорусскую территорию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пресечена очередная попытка Польши силой вытеснить беженцев на белорусскую территорию-1

Ольга Шерснева, СТВ:
Такая практика организованной доставки приобрела уже регулярный характер. Так, сразу несколько групп беженцев оказались на линии польско-белорусской границы.

Пресечена очередная попытка Польши силой вытеснить беженцев на белорусскую территорию-4

Когда польские силовики обнаружили белорусский пограничный отряд, от безысходности отказались от своих действий и забрали мигрантов обратно. Однако некоторых беженцев, несмотря на их протесты, по информации погранкомитета, все-таки бросили на линию границы.

Пресечена очередная попытка Польши силой вытеснить беженцев на белорусскую территорию-7

Семьи беженцев выгоняют из Польши. Власти не жалеют даже детей с инвалидностью. Читайте здесь.

# Беженцы # общество # Ольга Шерснёва # Фотофакт

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