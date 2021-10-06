Пресечена очередная попытка Польши силой вытеснить беженцев на белорусскую территорию

Новости Беларуси. Пресечена очередная попытка польской стороны силой вытеснить беженцев на белорусскую территорию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Пресечена очередная попытка польской стороны силой вытеснить беженцев на белорусскую территорию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ольга Шерснева, СТВ:
Такая практика организованной доставки приобрела уже регулярный характер. Так, сразу несколько групп беженцев оказались на линии польско-белорусской границы.
Когда польские силовики обнаружили белорусский пограничный отряд, от безысходности отказались от своих действий и забрали мигрантов обратно. Однако некоторых беженцев, несмотря на их протесты, по информации погранкомитета, все-таки бросили на линию границы.
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