Ольга Бузова в спектакле МХАТ. А нужен ли хайп белорусскому театру?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу « Точки над i ». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Вы говорите, что не идете на поводу у публики. А вот эти ситуации, когда театр идет, именно театр. История с Бузовой. Давайте вот немножко посплетничаем.

Дмитрий Якубович, руководитель театра, актер, хореограф-постановщик:

Тут двоякая вещь. Вот как бы и надо идти, и не надо.

Алена Родовская:

Ничего не имею против Оли, она трудяжка, она действительно занимается своей работой. Все, кто с ней лично общались, хорошо отзываются. Но тем не менее, она не профессиональная актриса. И тут МХАТ.

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Давайте начнем с того, что она не профессиональная актриса, не профессиональная певица. В принципе, много чего не профессионального в ее жизни, и человек мегапопулярен.