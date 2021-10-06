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Ольга Бузова в спектакле МХАТ. А нужен ли хайп белорусскому театру?

06 октября 2021 13:14
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Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Ольга Бузова в спектакле МХАТ. А нужен ли хайп белорусскому театру?-1

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Вы говорите, что не идете на поводу у публики. А вот эти ситуации, когда театр идет, именно театр. История с Бузовой. Давайте вот немножко посплетничаем.

Дмитрий Якубович, руководитель театра, актер, хореограф-постановщик:
Тут двоякая вещь. Вот как бы и надо идти, и не надо.

Алена Родовская:
Ничего не имею против Оли, она трудяжка, она действительно занимается своей работой. Все, кто с ней лично общались, хорошо отзываются. Но тем не менее, она не профессиональная актриса. И тут МХАТ.

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Давайте начнем с того, что она не профессиональная актриса, не профессиональная певица. В принципе, много чего не профессионального в ее жизни, и человек мегапопулярен.

Ольга Бузова в спектакле МХАТ. А нужен ли хайп белорусскому театру?-3

Дмитрий Якубович:
Вы знаете, очень много таких опытов, которые как бы загораются и исчезают тут же мгновенно. Но вот, по-моему, этот проект себя изжил.

Екатерина Забенько:
Но для волны хайпа этого было достаточно?

Дмитрий Якубович:
Да.

Ольга Бузова в спектакле МХАТ. А нужен ли хайп белорусскому театру?-5

Екатерина Забенько:
Вы не думали о том, чтобы тоже каким-то таким кардинальным способом привлечь зрителей? Ну, а потом они будут просто идти, потому что они уже привыкли к этому месту, они привыкли к вашим актерам? Они будут ходить на определенных артистов.

Дмитрий Якубович:
Мы уже это сделали в материале.

«Берём классический материал и смешиваем его с современной музыкой». Руководитель театра рассказал, что интересно зрителю – подробнее здесь.

# Культура # общество # Алена Родовская # Дмитрий Якубович # Екатерина Забенько # Фотофакт

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