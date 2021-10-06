Экс-спикер Верховной рады: нам учить белорусов нечему, потому что у нас права человека не защищены должным образом

Наталья Кочанова напомнила о том, что между нашими странами всегда складывались добрососедские отношения, но сегодня по инициативе украинской стороны они, к сожалению, поставлены на паузу. Однако сотрудничество продолжается – не прерываются торгово-экономические, культурные связи, а главное – народная дипломатия.

Александр Мороз, экс-спикер Верховной рады, общественный деятель Украины:

Мы считаем, что нужно методами народной дипломатии, чтобы люди общались, видели, как, что происходит, и каждый для себя делал выводы о том, что может быть дальше и какая должна быть перспектива. Сегодня около 160 тысяч украинцев у вас стали работать, это о чем-то говорит, в вашей небольшой стране. Люди ищут себе пристанище, чтобы была работа, была перспектива на жизнь и так далее.

События, которые были в 2020 году у вас после выборов, – мы не вмешиваемся в эти вопросы. Я думаю, нам учить белорусов нечему, потому что у нас права человека, на мой взгляд, глубокое убеждение, не защищены должным образом. Поэтому со стороны власти говорить на эту тему не надо. Надо посмотреть, что делается, почему у вас третье место в мире по карьерным самосвалам, почему трактора ваши – целый парк, перечень разной мощности, работает успешно. Это о чем-то говорит.