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Наталья Кочанова встретилась с украинскими политиками. Делегация оценивает реальную обстановку в Беларуси

06 октября 2021 13:26
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Новости Беларуси. Председатель Совета Республики Наталья Кочанова 6 октября встретилась с украинскими политиками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Делегация прибыла, чтобы оценить реальную обстановку в Беларуси, ознакомиться с работой промышленности и жизнью простых людей.

Наталья Кочанова напомнила о том, что между нашими странами всегда складывались добрососедские отношения, но сегодня по инициативе украинской стороны они, к сожалению, поставлены на паузу. Однако сотрудничество продолжается – не прерываются торгово-экономические, культурные связи, а главное – народная дипломатия.

Наталья Кочанова встретилась с украинскими политиками. Делегация оценивает реальную обстановку в Беларуси-1

Украинские деятели уже успели посетить Витебскую область, побывали на ряде предприятий, где пообщались с трудовыми коллективами. Экс-спикер Верховной рады Александр Мороз отметил важность социальной защищенности, которая сегодня есть у белорусов, а также чистоту и порядок в стране.

Наталья Кочанова встретилась с украинскими политиками. Делегация оценивает реальную обстановку в Беларуси-3

В Беларуси украинские гости будут находиться еще несколько дней. В планах посетить Минскую область. Главная цель визита – увидеть реальный образ Беларуси.

Экс-спикер Верховной рады: нам учить белорусов нечему, потому что у нас права человека не защищены должным образом. Читайте здесь.

# Беларусь-Украина # Наталья Кочанова # Александр Мороз

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