Наталья Кочанова встретилась с украинскими политиками. Делегация оценивает реальную обстановку в Беларуси

Новости Беларуси. Председатель Совета Республики Наталья Кочанова 6 октября встретилась с украинскими политиками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Делегация прибыла, чтобы оценить реальную обстановку в Беларуси, ознакомиться с работой промышленности и жизнью простых людей.

Наталья Кочанова напомнила о том, что между нашими странами всегда складывались добрососедские отношения, но сегодня по инициативе украинской стороны они, к сожалению, поставлены на паузу. Однако сотрудничество продолжается – не прерываются торгово-экономические, культурные связи, а главное – народная дипломатия.