Семьи беженцев выгоняют из Польши. Власти не жалеют даже детей с инвалидностью

Польша в нарушение международного законодательства отказывается предоставлять помощь беженцам, которые бегут от войн, опасаясь за свою жизнь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Исключениями не становятся ни женщины, ни даже дети, имеющие инвалидность. Многим требуется особый уход и медицинская помощь, но вместо этого их семьи вытесняют на линию белорусско-польской границы. Два таких случая зафиксировано на участке Брестской пограничной группы.

Весь путь я нес ребенка на руках с надеждой, что в Европе сын сможет получить необходимое лечение и шанс на нормальную жизнь. Однако вместо человеческого сочувствия в нарушение прав ребенка польские силовики доставили нас на белорусско-польскую границу и пытались заставить незаконно пройти в Беларусь.