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Семьи беженцев выгоняют из Польши. Власти не жалеют даже детей с инвалидностью

05 октября 2021 10:47
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Польша в нарушение международного законодательства отказывается предоставлять помощь беженцам, которые бегут от войн, опасаясь за свою жизнь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Семьи беженцев выгоняют из Польши. Власти не жалеют даже детей с инвалидностью-1

Исключениями не становятся ни женщины, ни даже дети, имеющие инвалидность. Многим требуется особый уход и медицинская помощь, но вместо этого их семьи вытесняют на линию белорусско-польской границы. Два таких случая зафиксировано на участке Брестской пограничной группы.

Семьи беженцев выгоняют из Польши. Власти не жалеют даже детей с инвалидностью-4

Весь путь я нес ребенка на руках с надеждой, что в Европе сын сможет получить необходимое лечение и шанс на нормальную жизнь. Однако вместо человеческого сочувствия в нарушение прав ребенка польские силовики доставили нас на белорусско-польскую границу и пытались заставить незаконно пройти в Беларусь.

Семьи беженцев выгоняют из Польши. Власти не жалеют даже детей с инвалидностью-7

И 5 октября стало известно, что из лагерей для мигрантов только в Литве в 2021 году сбежали больше 700 человек, а нашли лишь 146 из них. Беженцы стремятся попасть вглубь Западной Европы и запросить там убежище. Бежать из специальных лагерей заставляют скверные условия жизни и опасения в отказе получить убежище.

# Беженцы # общество # Екатерина Забенько # Фотофакт

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