Преподает не по учебнику, а по чутью. Чему учат в классе пограничников в белорусской школе?

Новости Беларуси. На неделе глава государства проводил совещание по территориальной обороне, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Игорь Позняк, СТВ:

Когда наравне с военными защищать свою землю и страну готовы и те, кто не носит погоны профессионально. Четкую систему начали выстраивать 20 лет назад, и сегодня многие понимают, что не зря. Провокации и угрозы, скрытые и явные заставляют держать порох сухим. Усилить армию в случае форс-мажора способны более сотни тысяч белорусов. На неделе командно-штабное учение стартовало в Брестской области. Мне 46 лет, в подразделении самый старший. Кого призвали в территориальные войска в Брестской области?

Зачастую сегодня война идет не столько за территории, сколько за головы и умы. Под влияние осознанно или бессознательно попадают не только взрослые, но и дети. С 1 сентября в белорусских школах появятся специалисты по военно-патриотическому воспитанию. Это порядка 2 000 новых ставок по всей стране. Опыт военруков пересмотрят и дополнят.

Ирина Демчук, директор средней школы № 2 Иваново:

Я думаю, что эта должность нам нужна. Потому что дети, которые в классе военно-патриотическом, это их дисциплинирует, они более ответственные. Мне кажется, они даже более уважительно относятся к каким-то традициям, к новшествам.

В одной из школ в Иваново есть пограничный класс. Ребята носят форму, посещают заставу, а еще учатся выправке и дисциплине. Это тыльная сторона, но есть и внутренняя. Их куратор – настоящий пограничник и будущий кандидат на новую должность. Позади педуниверситет, призыв и служба по контракту. Александр Васильевич вернулся в родную школу три года назад. Его принцип: преподавать не по учебнику, а по чутью, а еще опираясь на свое понимание чести, доблести и мужества. Дело ведь не в погонах, а в отношении. «Это руководящий орган, который получает информацию». Рассказываем про особенности территориальных войск в Брестской области

Александр Добродей, куратор военно-патриотического класса средней школы № 2 города Иваново:

Иметь честь свою, никогда ее не терять и быть достойным. Чтобы за свои поступки никогда не было стыдно. Ставить цели и идти к ним вперед. Мы формируем уважение к прошлому, память нашим предкам, этому подвигу наших предков, который они совершили. Недавно была открыта стоянка партизанов вблизи деревни Мохро. Мы с нашими ребятами также посещали данное мероприятие. Было очень здорово. Побыли в землянках, оказание полевой помощи – все было настолько реалистично. Всем детям очень понравилось, все прониклись.