Владеют боевыми искусствами и профессионально лечат людей. Вот как работают в медотряде специального назначения

Новости Беларуси. 20 июня свой профессиональный праздник отмечают те, кто в прямом смысле на передовой каждый день спасет жизни пациентов, – медики. Совершенно особый пласт – медицина военная. Врачи здесь не только дали клятву Гиппократа, но и приняли присягу, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. О нюансах пограничной профессии – Юлия Денисенко.

Ловко владеть боевыми искусствами и ставить уколы. О комбопрофессии теперь уже старшая операционная медсестра Ольга Яхновец мечтала с детства. Окончила школу, пошла в колледж.

Ольга Яхновец, операционная сестра медицинского отряда специального назначения Главного военного клинического центра Вооруженных Сил Беларуси:

В детстве я одновременно хотела быть медиком и военным. Думала, так как я девочка, в армию тогда сложнее попасть. Решила попробовать путь медика. Когда я окончила медицинский колледж, я узнала, что у нас в госпитале собираются организовать именно военный медицинский отряд.

Последние 10 лет медотряд Главного военного клинического центра Вооруженных Сил Беларуси занимается медобеспечением боевых подготовок как национального, так и международного уровня, насчитывает более полсотни специалистов. И если поступит задача выехать, в течение суток медики выдвинутся в очаги массовых санитарных потерь. Полевой мини-госпиталь на 200 квадратных метрах оснащен всем необходимым для оперативных вмешательств, имеет электростанцию и кухню.