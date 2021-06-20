«Каждый должен уметь оказывать любой вид помощи». Как обучают военных медиков?

Новости Беларуси. 20 июня свой профессиональный праздник отмечают те, кто в прямом смысле на передовой каждый день спасет жизни пациентов, – медики. Совершенно особый пласт – медицина военная. Врачи здесь не только дали клятву Гиппократа, но и приняли присягу, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. О нюансах пограничной профессии – Юлия Денисенко.

Азы оказания первой медицинской помощи в зоне боевых действий – первое, что изучают в военмеде.

Андрей Стринкевич, начальник кафедры организации медицинского обеспечения войск и медицины катастроф Военно-медицинского института:

На младших курсах они изучают общевоенные дисциплины, то есть то, что должен знать любой командир подразделения – общевоенная подготовка, тактическая, огневая, физическая. А на шестом курсе на нашей кафедре они изучают организацию медицинского обеспечения войск – то, что должен делать начальник медицинской службы, выполняя свои задачи по предназначению как в мирное, так и военное время.

Как правило, ребята распределяются на должности начальников медицинских служб, пунктов и батальонов. Ежегодно институт обучает порядка 30 курсантов. Для нашей съемочной группы учащиеся третьего курса продемонстрировали свои навыки на стилизованном поле боя. Вадим Левшиков отмечает: теория без практики мертва. В институте созданы все условия для отработки полученных знаний.

Вадим Левшиков, курсант 3-го курса Военно-медицинского института:

На практике мы отрабатываем варианты и мобилизации, и транспортировки раненых, оказание первичной врачебной помощи. Роли у нас меняются, поскольку каждый курсант, будущий офицер должен уметь оказывать любой вид помощи, находиться в любой шкуре, так сказать.

Юлия Денисенко, корреспондент:

Самое лучшее обучение – в условиях, приближенных к реальности. Красная зона, экстренная эвакуация и переправа. Здесь, на площадке, настоящая практика. Сегодня – боевое крещение, а в будущем – сражение за жизнь. Владеют боевыми искусствами и профессионально лечат людей. Вот как работают в медотряде специального назначения

Курсант Антон Перепелицын пошел по стопам родителей. В семье есть и врачи, и военные. Любовь к медицинским предметам к нему пришла еще в школе.

Антон Перепелицын, курсант 3-го курса Военно-медицинского института:

Сегодня я участвовал в элементе «Переправа». Мы переправляли раненого товарища через реку, через провал, условно, это может быть что угодно. Врач должен уметь любить людей, чтобы формировалось желание им помогать, чтобы это не было из каких-то корыстных целей.

В настоящее время Военно-медицинский институт является уникальным учреждением, где на высоком уровне проводится учебная, учебно-методическая и научная работа по подготовке военных медиков для страны и иностранных государств.

Сергей Рубникович, ректор БГМУ:

Созданию нашего института предшествовала достаточно большая, трудоемкая работа. До этого функционировал военно-медицинский факультет на протяжении 26 лет. За это время сделано много. Выпущено более 600 кадровых высококвалифицированных офицеров медицинской службы, также подготовлено более 5000, пройдя повышение квалификации и переподготовку, наших военных врачей.