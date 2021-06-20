Мне 46 лет, в подразделении самый старший. Кого призвали в территориальные войска в Брестской области?

Новости Беларуси. На неделе глава государства проводил совещание по территориальной обороне, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Игорь Позняк, СТВ:

Когда наравне с военными защищать свою землю и страну готовы и те, кто не носит погоны профессионально. Четкую систему начали выстраивать 20 лет назад, и сегодня многие понимают, что не зря. Провокации и угрозы, скрытые и явные заставляют держать порох сухим. Усилить армию в случае форс-мажора способны более сотни тысяч белорусов. На неделе командно-штабное учение стартовало в Брестской области. Как это устроено изнутри – репортаж Кристины Протосовицкой. Партизаны ХХI века, народное ополчение или силы территориальной обороны. Как ни назови, суть одна – не дать врагу занять даже сантиметр своей земли. В Ивановском и Пинском районах всю неделю тренируют потенциальных защитников. Они в свое время прошли службу в армии и числятся в запасе. Каждый со своей профессией на гражданке, но сегодня вспоминают навыки обороны.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

В случае агрессии такие контрольно-пропускные пункты появятся на каждом въезде и выезде из города. Это по сути и есть обязанность сил территориальной обороны. Железобетонные блоки, ежи, центр экстренной связи. А еще огневые точки для отражения вооруженной агрессии.

Ивановский район – приграничный, с численностью населения меньше 40 тысяч. Тренировка боем для «запасных» бойцов – все задания с отсылкой к местности. Встать на защиту стратегических объектов в городе, будь то мосты, магистрали или ключевые предприятия, служба на блок-постах, борьба с незаконными вооруженными формированиями. Это азы в военном деле, которые предстоит усвоить тем, кто в обычной жизни погоны не носит.

Григорий Минюк, военнообязанный:

Мне 46 лет. Если честно, я не ожидал, что меня призовут. В подразделении самый старший.

– На гражданке какую функцию выполняете?

– Водитель автобуса.

А пока домом для военнообязанных стало здание бывшей школы в деревне Сухое. По законам военного времени здесь оперативно развернули войсковую часть и обустроили быт. В бронежилете и с автоматом еще вчерашний заведующий хозчастью в Ивановской центральной больнице. Александр Колесник говорит: диверсию не допустит. Местность и местных знает как свои пять пальцев.

Александр Колесник, военнообязанный:

Мы защищаем свой клочок земли. Свой Ивановский район. Я родом отсюда, непосредственно из этой деревни, в которой сейчас базируется данная воинская часть.

Средний возраст для солдат запаса – до 50 лет. Для офицеров – до 60. Военный билет, как известно, не ржавеет.

Сергей Третьякович, командир роты:

Мы здесь уже не первый день. Все друг друга знаем не только по фамилиям, но и в лицо, и личные качества каждого человека изучили. Ивановцы – это те люди, которые за свой родной дом готовы выступить не только при территориальной обороне, но и в других ситуациях.

Не бывает дыма без огня. Угрозы реальные или потенциальные сменяют друг друга в мире с завидной регулярностью. Вспыхивают конфликтом отдельные регионы или даже страны. На то, чтобы отразить современные гибридные формы агрессии, времени мало и действовать нужно мгновенно. Александр Лукашенко: необходимо давать такой отпор, чтобы в памяти врага он отпечатался на многие годы

Если говорить о количестве, то территориальная оборона – это 120 тысяч белорусов, что больше, чем регулярные войска. Опереться действительно есть на кого. Схема несложная: 92 района и 7 зон во главе с местной вертикалью. Им – особая роль. На неделе глава государства особенно подчеркнул: тех, с кем однажды придется встать под ружье, нужно знать в лицо. Александр Лукашенко о территориальной обороне: в любой момент приехали, подняли по тревоге, трое суток все на местах – охраняют объекты

Руководитель Ивановского района Анатолий Ткачук – майор запаса. Знакомиться с личным составом ему не придется.