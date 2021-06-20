«Это руководящий орган, который получает информацию». Рассказываем про особенности территориальных войск в Брестской области

Игорь Позняк, СТВ: Когда наравне с военными защищать свою землю и страну готовы и те, кто не носит погоны профессионально. Четкую систему начали выстраивать 20 лет назад, и сегодня многие понимают, что не зря. Провокации и угрозы, скрытые и явные заставляют держать порох сухим. Усилить армию в случае форс-мажора способны более сотни тысяч белорусов. На неделе командно-штабное учение стартовало в Брестской области.

Новости Беларуси. На неделе глава государства проводил совещание по территориальной обороне, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Легенду командно-штабного учения в Брестской области не разглашают. Из особенностей известно, что впервые прибегнут к зональному принципу применения территориальных войск, работа пройдет в связке с РОВД и МЧС. Также переместят штаб, как самый сложный сценарий развития событий.

С ергей К охнюк, начальник штаба района территориальной обороны: Штаб района территориальной обороны – это орган управления. Это руководящий орган, который получает информацию, анализирует и вырабатывает целесообразные решения, доводя распоряжения подчиненным силам в соответствии со складывающейся обстановкой.

Территориальная оборона – это не новшество Беларуси. Аналогичные системы действуют во многих странах: Германия, Франция, Швейцария и Норвегия.

Министр обороны Беларуси об учениях в Бресте: «Горят глаза, они понимают, что они будут защищать своих родных»

Их считают идеальным выходом по затратам для компактных государств. При разработке концепции 20 лет назад в Беларуси учитывался и зарубежный опыт.