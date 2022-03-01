Можно ли самому себе поставить диагноз «гиповитаминоз» или анализы необходимы? Мнение биохимика

Дефицит витаминов. В начале весны мы по-особенному чувствуем усталость. Тусклый цвет лица, волосы секутся, а ногти слоятся. О том, как укрепить иммунитет и не поддаться вирусам и простудам, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Анна, скажите, а обязательно ли нужно сдавать какой-то перечень анализов? Либо самому себе можно поставить диагноз «гиповитаминоз»?
Анна Бедрицкая, нутрициолог, биохимик, тренер:
Думаю, что все-таки анализы должен назначать доктор в первую очередь. Если вы приходите, и доктор диагностирует у вас дефицит того или иного витамина, он может…
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
На глаз?
Наталья Надольская:
Симптомы, может быть, есть у человека нехватки витаминов?
Анна Бедрицкая:
Абсолютно верно, да. Пациент приходит и говорит, жалуется доктору. Тогда можно назначить дорогостоящий анализ, например, на содержание витамина D или ферритина. Потому что определить дефицит витаминов в организме – достаточно сложное занятие. Это прикорневой анализ волос. Витамины – это неуловимые ребята, которые содержатся на самом деле не в крови, а в тканях, жировой прослойке, печени.
«Надо просто отдохнуть». Всегда ли усталость может быть признаком гиповитаминоза – подробнее здесь.