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Можно ли самому себе поставить диагноз «гиповитаминоз» или анализы необходимы? Мнение биохимика

01 марта 2022 14:20
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Дефицит витаминов. В начале весны мы по-особенному чувствуем усталость. Тусклый цвет лица, волосы секутся, а ногти слоятся. О том, как укрепить иммунитет и не поддаться вирусам и простудам, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Анна, скажите, а обязательно ли нужно сдавать какой-то перечень анализов? Либо самому себе можно поставить диагноз «гиповитаминоз»?

Можно ли самому себе поставить диагноз «гиповитаминоз» или анализы необходимы? Мнение биохимика-1

Анна Бедрицкая, нутрициолог, биохимик, тренер:
Думаю, что все-таки анализы должен назначать доктор в первую очередь. Если вы приходите, и доктор диагностирует у вас дефицит того или иного витамина, он может…

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
На глаз?

Наталья Надольская:
Симптомы, может быть, есть у человека нехватки витаминов?

Анна Бедрицкая:
Абсолютно верно, да. Пациент приходит и говорит, жалуется доктору. Тогда можно назначить дорогостоящий анализ, например, на содержание витамина D или ферритина. Потому что определить дефицит витаминов в организме – достаточно сложное занятие. Это прикорневой анализ волос. Витамины – это неуловимые ребята, которые содержатся на самом деле не в крови, а в тканях, жировой прослойке, печени.

«Надо просто отдохнуть». Всегда ли усталость может быть признаком гиповитаминоза – подробнее здесь.

# Здоровье # общество # Наталья Надольская # Анна Бедрицкая # Алена Родовская # Фотофакт

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