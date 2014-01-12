Премия «За духовное возрождение» в Беларуси: кто и за что получил почетную награду в 2014 году

Новости Беларуси. Президент на неделе вручил премии «За духовное возрождение», а также спецпремии представителям культуры и искусства. Традиция на высшем уровне поощрять таких людей появилась в Беларуси еще в 1997 году. За время существования премии «За духовное возрождение» ее удостоились люди самых разных профессий. Это и священнослужители, и сотрудники благотворительных организаций, и медики, и представители творческих профессий.

Церемония 2014 года стала особенной. Кроме пяти премий «За духовное возрождение» вручили еще 10 спецпремий Президента Республики Беларусь деятелям культуры и искусства, а также впервые в 2014 году премию – «Белорусский спортивный Олимп». Кроме главы государства на сцене Дворца Республики был новый глава Белорусской православной церкви Митрополит Минский и Слуцкий, Патриарший Экзарх всея Беларуси Павел.

Матвею всего пять, но свое здоровье он умеет ценить как никто другой. Справиться с заболеванием центральной нервной системы малышу помогали опытные врачи. Родился мальчик весом всего 900 граммов, потом и вовсе перенес три операции. Сегодня мама Виктория с радостью смотрит на успешную реабилитацию маленького сына. Говорит, грамотные врачи детской больницы медицинской реабилитации помогли.

Виктория Бродко:

У ребенка заметны сдвиги. Где-то походка улучшилась, где-то координация ручек. Речью с логопедом занимаемся.

Екатерина Сорова, инструктор-методист физической реабилитации ГУ «Республиканская детская больница медицинской реабилитации»:

Как известно, у нас на подошвенной части стопы находятся биологически активные точки, которые мы активизируем с помощью массажа стоп.

Такая лечебная физкультура для маленького Станислава – не что иное, как надежда на выздоровление. Врожденный диагноз – ДЦП – когда-то звучал как приговор. Сегодня мальчик уже пытается сделать первые шаги навстречу здоровой жизни. Правда, пока на часовых индивидуальных занятиях и не без помощи инструктора-методиста.

Екатерина Сорова, инструктор-методист физической реабилитации ГУ «Республиканская детская больница медицинской реабилитации»:

Направляем наши занятия на то, чтобы снизить спастику, увеличить подвижность суставов. Также идет общая физическая подготовка ребенка.

Восемь лет в статусе больницы, опытный персонал и 180 маленьких пациентов от 5 до 18 лет со страшными диагнозами. Онкологические, онкогематологические заболевания, болезни почек и нервной системы. В Острошицкий городок ребята приезжают со всей республики. Ведь их здесь в буквальном смысле «возвращают к жизни». Не зря же многие называют Республиканскую детскую больницу медицинской реабилитации вторым домом. Со своими, уникальными и прогрессивными методиками лечения. Эрготерапия, водотерапия, лечение биоптронами, или светотерапия, музыкотерапия.

Коллектив этой больницы – настоящая мультимедицинская бригада.

Галина Родионова, главный врач ГУ «Республиканская детская больница медицинской реабилитации»:

У ребенка, который длительно болеет, отношение к медикам тоже такое, особенно у маленьких, настороженное. Даже некоторые боятся врачей, белых халатов боятся. Поэтому наша задача – снять вот этот барьер, который существует между пациентом и врачом.

И на неделе весь коллектив Республиканской детской больницы медицинской реабилитации был отмечен высокой наградой – премией «За духовное возрождение».

В 2014 году лауреатов 5. Начали вручать высокую награду еще в 1997 году. С тех пор премия присуждается ежегодно и уже стала доброй традицией. За все время существования ее удостоились люди самых разных профессий: священнослужители, медики, артисты, художники, педагоги. 2014 год – не исключение.

Вместе с президентом премию вручает и Митрополит Минский и Слуцкий, Патриарший Экзарх всея Беларуси Павел. Впервые на сцене Дворца Республики – новый глава Белорусской православной церкви.

Еще в начале церемонии глава государства подчеркнул, что сегодня вручаются главные премии года, которые отражают две ипостаси культуры – духовную и физическую.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Сегодня православная церковь является одним из духовных столпов общества и единственной конфессией, с которой наше Правительство заключило соглашение о сотрудничестве.

Для нас очень важно, что новым предстоятелем Белорусской православной церкви стал человек мудрый, опытный, человек, повидавший мир. С Вашим назначением мы связываем надежды на проведение преобразований во внутренней жизни Церкви, активизацию ее социального служения и просветительской деятельности. Я хочу Вас заверить, владыка, что государство окажет Церкви и Вам лично всемерную помощь в реализации Ваших инициатив.

Уважаемые друзья, нередко приходится слышать о том, что в наши дни на смену привычной морали приходит «разумный эгоизм», так как в основе успеха лежит финансовый интерес. Но любое материальное благополучие предполагает прочный духовный фундамент. Вслед за призывами к отказу от культурной самобытности во имя глобализации сегодня все чаще раздаются призывы вернуться к проверенным временем нормам и идеалам.

С одной стороны, в «старой» Европе лидируют сторонники так называемой неолиберальной морали. С другой – на Востоке, в частности в Китае, прогресс базируется на обязательной преемственности прошлого и настоящего. В России набирает силу стремление двигаться вперед, опираясь, прежде всего, на свой опыт и традиции. Судьба же белорусского народа, словно маятник, всегда колебалась между двумя геополитическими полюсами – Востоком и Западом. В нашей культуре отчетливо видны следы влияния и русской, и западноевропейских, и азиатских культур. Но при этом мы всегда сохраняли свою идентичность. Где больше, где меньше, но в мире нас знают как белорусов, и это дорогого стоит.

Пришло время выделить то, что станет объединяющей всех граждан белорусской идеей, в которую поверят все – от академика до крестьянина. Конечно же, ее основанием является патриотизм, готовность беречь свое наследие. А эти чувства не передаются на генетическом уровне. Их нужно формировать через интерес к истории, культуре своего народа. Наша история никогда не была красивой сказкой. Беларусь – перекресток европейских и азиатских дорог, по которому не раз прокатывались войны и интервенции. Но сколько ни пытались – никто не смог поработить этот мужественный народ, живущий на этом клочке земли. Благодаря вере и духовной силе предков Беларусь возрождалась из руин словно Феникс из пепла.

Национальную же культуру нельзя понимать упрощенно, только как фольклор либо произведения на белорусском языке. Наша культура многогранна, она объединяет духовный опыт разных наций и конфессий, все виды искусства, где проявляется талант народа. И отказаться от этого мы ни в коем случае не имеем права и не должны. Мы не имеем права разбрасываться всем тем, что нам досталось от прежних поколений.

Среди лауреатов премии – епископ Софроний. Всю свою жизнь он посвятил служению Богу и людям. Высоко оценили его личный вклад в духовное возрождение Беларуси, социальную и просветительскую деятельность, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Софроний, епископ Могилевский и Мстиславский:

Духовный человек не может переступить ту черту, которую он не должен переступать, нарушать закон Божий, закон государственный.

Епископ Могилевский и Мстиславский Софроний на эту должность был назначен самим Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Алексием II 11 лет назад. За это время в епархии построено множество храмов, при районных больницах появились молитвенные комнаты.

Отец Сергий, настоятель Борисо-Глебской церкви:

Активно Церковь работает с молодыми людьми, со всеми слоями населения. Здесь, конечно же, огромная заслуга нашего архипастыря владыки Софрония.

Благодаря стараниям владыки Софрония в Могилевской области появился Центр защиты материнства и семьи, началось строительство храма Святых царственных мучеников.

Прихожане:

Владыка наш достоин, он же молится за нас за всех.

Хорошо проводит службу, нам он нравится. Если обратишься, то он всегда поможет.

Премия «За духовное возрождение» присуждена и коллективу Быховского психоневрологического дома-интерната. Еще 55 лет назад это был первый в районе и один из первых в Могилевской области домов-интернатов для людей с особенностями психофизического развития.

Уютные комнаты, благоустроенная территория. Особая гордость интерната – мастерские. Похвастаться таким отделением социально-трудовой реабилитации больше в республике не может ни одно учреждение такого профиля. Ремонт обуви, швейная мастерская, столярная, компьютерный класс.

Зинаида Прокопович, директор ГУ «Быховский психоневрологический дом-интернат»:

Это учреждение, где проживают люди, психоневралогический профиль. Сложная система, многогранная социальная защита. И это заслуга наших работников.

Вот уже 25 лет тем детям, которые попали в действительно сложную ситуацию, помогает Белорусский детский фонд. Он тоже получил премию «За духовное Возрождение». За значительный вклад в охрану прав детей и реализацию социально значимых гуманитарных проектов.

«Теплый дом», «Радуга надежды», «Детское сердце», «Сироты в семьях». В рамках благотворительных мероприятий создан 41 детский дом семейного типа, проведено 400 операций детям с тяжелыми пороками сердца.

Александр Трухан, директор Белорусского детского фонда:

В этом году Белорусскому детскому фонду исполнилось 25 лет. И все эти годы мы кропотливо и настойчиво помогали детям-сиротам, больным детям, детям-инвалидам.

За высокие достижения в деле воспитания детей, которые оказались в социально неблагополучном положении, сохранения семьи для каждого ребенка премии «За духовное возрождение» удостоена Ольга Чемоданова. Вот уже 15 лет она работает в органах внутренних дел, 7 из них – начальником инспекции по делам несовершеннолетних.

Ольга Чемоданова, начальник инспекции по делам несовершеннолетних милиции общественной безопасности УВД Минского райисполкома:

Для меня это самое важное, самое главное событие, наверное, в моей жизни, и, в принципе, вообще в моей службе, которая не всегда бывает легкой. Бывают свои сложности. И быть добрым, – мне кажется, на самом деле все просто, – человек должен таким родиться.

Деятелям культуры и искусства присуждены еще 10 специальных премий Президента Республики Беларусь. В почетном списке – журналисты, вокальные ансамбли, работники Белорусского союза художников, студии циркового искусства, театров.

И впервые в 214 году вручается специальная премия Президента «Белорусский спортивный Олимп». Ее заслужили старший тренер-преподаватель по гребле на байдарках и каноэ Людмила Дрозд, тренер по тяжелой атлетике Анатолий Лобачев и тренер-преподаватель Гродненской специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва Марина Протасова.

После завершения торжественной церемонии чествования глава Белорусской православной церкви обратился ко всем присутствующим в зале.

Павел, Митрополит Минский и Слуцкий, Патриархший Экзарх всея Беларуси:

Для меня очень приятно, что вы делаете акцент на духовном возрождении. И это происходит именно сегодня, в рождественские праздники. Ведь на землю пришел спаситель мира Христос. Он принес нам такие подарки, такие духовно-нравственные ценности, живя по которым, по заповедям, и исполняя эти духовно-нравственные ценности, мы соединяемся все вместе, мы становимся лучше и добрее.

Тем временем в кабинете Галины Николаевны не стихают звонки. Сегодня врач с большой буквы, как, впрочем, и весь коллектив больницы медицинской реабилитации, принимает поздравления.

Галина Родионова, главный врач ГУ «Республиканская детская больница медицинской реабилитации»:

Мне кажется, что это высочайшая оценка нашей деятельности. Я так думаю, что она доказывает, что любой человек, в принципе, может поверить в свои возможности, он может этого достигнуть, любой коллектив должен стремиться к таким наградам.