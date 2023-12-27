Канал «ГУ«БАЗА» раскрывает правду про экстремистов. Ведущая рассказала, как работает пропаганда у злоумышленников

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.

Татьяна Третяк, ведущая канала «ГУ«БАЗА»:

Единомышленники, которые понимают эту угрозу, которые осознают те горячие точки, которые в мире происходят, сколько терроризма, показывают свой непримиримый ответ.

Григорий Азаренок, СТВ:

В чем природа информационного воздействия на людей, экстремизма, терроризма? Там же много разных аспектов, одно переплывает в другое.

Татьяна Третяк:

Тянем за ниточку, а там клубок. Иногда оппонентам, которым нечего предъявить в условиях того, что находим у экстремистов еще дополнительно порнографические материалы, наркотические вещества, им нечего сказать, они апеллируют к тайной личной жизни, зачем вы это обнародуете. Господа, во-первых, оппоненты, хочется к ним обратиться, вы ставите под сомнение всю работу, которая делается, говорите, что это все политически мотивировано, люди ничего не хотели, люди просто выражали свою позицию. Они якобы не угрожали, не предпринимали какие-то действия, связанные с экстремистскими материалами, но тем не менее вы ставите это все под сомнение, поэтому информационный канал «ГУ«БАЗА» в своей книге обнародует подтверждение всех своих слов.

Григорий Азаренок:

Эту игру начали вы, дорогие оппоненты, вы начали публиковать личные данные людей, кто с кем где ужинает. Мы наоборот очень тщательно и щепетильно относились к праву личной жизни.

Татьяна Третяк:

Оппоненты умывали руки и просто этот ресурс, который находился внутри страны, подталкивали к терроризму.