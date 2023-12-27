Азарёнок про Ивлееву: ревёт, на жалость давит. Ну что, тварьё, вы поняли, что такое глубинный народ?

Время авторской журналистики. Рубрика Григория Азаренка «Тайные пружины политики» смотрите в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Время авторской журналистики. Рубрика Григория Азаренка «Тайные пружины политики» смотрите в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Говорят, Россия умеет прощать. Если это так, я бы очень хотела попросить второй шанс у вас, у народа. А если нет, то прилюдную казнь никто не отменял, что уже сейчас и происходит, но я не буду уворачиваться. И готова к любым исходам. Я перед вами открыта. Всем спасибо.
Григорий Азаренок, СТВ:
Ревет, сопли наматывает, на жалость давит. Девочка-припевочка. Ну что, тварье, вы поняли, что такое глубинный народ? Плачьте, рыдайте, воняйте, на коленях стойте, но вашему вечному борделю, вашей элитной богеме, внутреннему Амстердаму приходит конец.
Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте.
А ведь в первый день они еще не поняли, что происходит. В первый день они думали, что это очередное бурление плебса, что можно положить то, что было в носке, как обычно. И разразились презрительными фе.
А тут такая волна. Затряслось все. Люди вышли и сказали: не, вот такого мы больше не простим, баре хреновы. И вот уже Филя Пидросович рассказывает Пескову, что он туда случайно попал. Ага. И в костюме из бабских колготок он в магазин, наверное, ходит. Заискивай, сколько хочешь, Педросович. Возможно, тебя и вернут в огоньки. Но глубинный народ не остановить. Вы всем остохренели. Вас не должно быть. Вас не будет. Мы вас растопчем. Все ваши миллиарды и алмазы растают. Мы сожжем ваши усадьбы. И вы будете жрать бриллианты, валясь у солдат в ногах, и предлагать за свои жалкие шкуры доллары. Но их засунут вам в одно место. А потом мы вас выпотрошим. Вы хотели жить в соболях, но вашими шкурками обогреют окопы. Апачев уже давно все спел. И там правда.
Григорий Азаренок:
Новый мир. Он будет. Он идет. Он груб и прост. И так прекрасен. Новый мир – это бородатый солдат. Новый мир – это граненый стакан водки и черный хлеб, и не будет ни устриц, ни богемы. Новый мир – это грандиозная победа России. Она неизбежна. Новый мир – это Лукашенко. И весь старый, дряблый, безмозглый, жадный либеральный тухлый уклад дрожит и сжимается от его поступи. Батька идет. С топором. Нагнули шеи.
И вот вам прогноз по Украине. Последний шанс. Последний. Ну или потом не обижайтесь. А все-таки не та нынче зима. Теплая. Без снега. Без мороза. Про такую говорят – европейская. Слякоть – ни туды, ни сюды. Но и это уже не верно. Ведь если вы, дегенераты западные, сунетесь в нашу страну или шавок своих пошлете – будет ядерная зима. И финальным аккордом – полет валькирий.
Наверное, главная мелодия года. Солировал Батька. Зигфрид – народный герой – победил и преодолел все удары судьбы. Брунгильда благословляет белорусский путь. Здесь – вотан. И мелкий мерзкий западный карлик миме со своими драконами уходят в Аид. А нам – счастье Нового Года и новой Победы.
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