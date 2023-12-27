Азарёнок про Ивлееву: ревёт, на жалость давит. Ну что, тварьё, вы поняли, что такое глубинный народ?

Говорят, Россия умеет прощать. Если это так, я бы очень хотела попросить второй шанс у вас, у народа. А если нет, то прилюдную казнь никто не отменял, что уже сейчас и происходит, но я не буду уворачиваться. И готова к любым исходам. Я перед вами открыта. Всем спасибо.

Григорий Азаренок, СТВ:

Ревет, сопли наматывает, на жалость давит. Девочка-припевочка. Ну что, тварье, вы поняли, что такое глубинный народ? Плачьте, рыдайте, воняйте, на коленях стойте, но вашему вечному борделю, вашей элитной богеме, внутреннему Амстердаму приходит конец.

Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте.

А ведь в первый день они еще не поняли, что происходит. В первый день они думали, что это очередное бурление плебса, что можно положить то, что было в носке, как обычно. И разразились презрительными фе.

А тут такая волна. Затряслось все. Люди вышли и сказали: не, вот такого мы больше не простим, баре хреновы. И вот уже Филя Пидросович рассказывает Пескову, что он туда случайно попал. Ага. И в костюме из бабских колготок он в магазин, наверное, ходит. Заискивай, сколько хочешь, Педросович. Возможно, тебя и вернут в огоньки. Но глубинный народ не остановить. Вы всем остохренели. Вас не должно быть. Вас не будет. Мы вас растопчем. Все ваши миллиарды и алмазы растают. Мы сожжем ваши усадьбы. И вы будете жрать бриллианты, валясь у солдат в ногах, и предлагать за свои жалкие шкуры доллары. Но их засунут вам в одно место. А потом мы вас выпотрошим. Вы хотели жить в соболях, но вашими шкурками обогреют окопы. Апачев уже давно все спел. И там правда.