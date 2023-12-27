На отрезвление надо полгода. Адвокат рассказала, как в Беларуси работают с экстремистами

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.

Григорий Азаренок, СТВ:

Вы работали с теми людьми, которые по экстремизму пошли? Как они себя ощущают?