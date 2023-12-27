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На отрезвление надо полгода. Адвокат рассказала, как в Беларуси работают с экстремистами

27 декабря 2023 17:41
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Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.

Григорий Азаренок, СТВ:
Вы работали с теми людьми, которые по экстремизму пошли? Как они себя ощущают?

На отрезвление надо полгода. Адвокат рассказала, как в Беларуси работают с экстремистами-1

Ольга Калина, председатель Совета молодых адвокатов Белорусской республиканской коллегии адвокатов:
В целом адвокатура Беларуси оказывает защиту в том числе и экстремистам в случае заключения договоров соответствующих. Из личной практики могу сказать, что когда начался 2020 год, общаясь с клиентами, которые находились в следственном изоляторе, у них было сложено представление, что когда они туда попадают, случится чудо и они оттуда выйдут. Здесь важно, что пройдя определенный промежуток времени, общаясь с адвокатом и следователем, где-то через полгода пришло осознание, что на самом деле он никому не нужен, кроме своей семьи.

Канал «ГУ«БАЗА» раскрывает правду про экстремистов. Ведущая рассказала, как работает пропаганда у злоумышленников – подробности здесь.

# Государственная политика # общество # Григорий Азарёнок # Ольга Калина

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