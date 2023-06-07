Премьер-министры Беларуси и России констатировали рост объёма взаимной торговли

Новости Беларуси. Объем взаимной торговли России и Беларуси, несмотря на санкционное давление, растет. За 2022 год он увеличился на 12 %, и такая динамика сохраняется – это констатировали главы правительств двух стран на встрече в Сочи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Там в предстоящие дни пройдут заседания Евразийского межправсовета и Совета глав правительств Содружества. Говорить будут о развитии интегрированной информационной системы и цифровизации грузовых железнодорожных перевозок внутри Союза и со странами-партнерами. К масштабным форумам на Черноморском побережье приурочили проведение Молодежного форума этих двух интеграционных объединений, пленарное заседание Евразийского конгресса, совещание министров экономик государств Союза, выставку «Евразия – наш дом».