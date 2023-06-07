Ходить босиком полезно для организма. Врачи рассказали почему

А вы знали, что босоногие прогулки закаляют организм и повышают иммунитет? Только представьте, на нашей стопе расположено 70 тысяч нервных окончаний, а во время прогулки они посылают импульсы в наш мозг, тем самым улучшая работу внутренних органов. Вот такая природная рефлексотерапия.

Алексей Римашевский, травматолог-ортопед УЗ «17-я городская детская клиническая поликлиника»:

Это является физиологической зарядкой. И банально, чтобы улучшить координацию движений, походку человека в плане неврологии. В плане ортопедии идет стимуляция мышц подошвенного отдела стопы и от этого начинают работать все мышцы нижних конечностей. Маленького человека очень тяжело обучить упражнениям и легче постелить ортопедический коврик, вывести его на улицу походить по травке, по камушкам. Детям не рекомендуется ходить по поверхностям с резкими температурными перепадами. Лучше всего для прогулок босиком подходят теплый песок, мягкая трава, округлая галька, комнатные покрытия. Начинать ходить босиком малышам лучше в домашних условиях. Оптимальный сезон для старта – лето.

Анастасия Пономарева, подолог, ортезист:

Поверхности должны быть максимально разные. Желательно, чтобы они были как раз таки не плоские, чтобы воздействовать на все точки, которые есть на стопе. Они должны быть твердые, они должны быть мягкие, где-то, наоборот, выпуклые, где-то, наоборот, более впуклые. Алексей Римашевский:

Самый главный критерий неровной поверхности – это чтобы она была безопасная. Не должно быть никаких травмирующих факторов, острых камней, следовательно, если это улица, то лучше всего подойдет пляж.