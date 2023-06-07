25 компаний получили премию правительства за достижения в области качества

Новости Беларуси. В условиях сложной геополитической обстановки они приняли вызов и смогли не просто адаптироваться, но достичь значительных результатов. Об этом заявил заместитель премьер-министра Беларуси Петр Пархомчик на церемонии вручения премий правительства за достижения в области качества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ее удостоены 25 компаний. При этом 14 из них подтвердили звание лауреата повторно. Еще трем предприятиям присуждены специальные награды. Победители представляют важнейшие сферы экономики от машиностроения до фармацевтики. Им удалось улучшить производительность без потери качества продукции, создать больше рабочих мест и выйти на новые рынки.

Ольга Новоженцева, заместитель генерального директора кондитерской фабрики:

Нами наработан почти столетний опыт производства кондитерских изделий. За эти сто лет у нас сложились определенные традиции качества, и мы на протяжении этого времени их поддерживаем и только развиваем. Стремимся смотреть за тенденциями на мировых рынках, за предпочтениями наших всех категорий потребителей.

Юрий Микицкий, директор фармацевтического предприятия:

Основной приоритет в работе и деятельности предприятия – это качество. Качество иногда даже в ущерб рентабельности. И я скажу, что последние несколько лет мы уверенно смотрим в будущее, потому что это наше основное конкурентное преимущество.