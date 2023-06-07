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25 компаний получили премию правительства за достижения в области качества

07 июня 2023 12:22
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Новости Беларуси. В условиях сложной геополитической обстановки они приняли вызов и смогли не просто адаптироваться, но достичь значительных результатов. Об этом заявил заместитель премьер-министра Беларуси Петр Пархомчик на церемонии вручения премий правительства за достижения в области качества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

25 компаний получили премию правительства за достижения в области качества-1

Ее удостоены 25 компаний. При этом 14 из них подтвердили звание лауреата повторно. Еще трем предприятиям присуждены специальные награды. Победители представляют важнейшие сферы экономики от машиностроения до фармацевтики. Им удалось улучшить производительность без потери качества продукции, создать больше рабочих мест и выйти на новые рынки.

25 компаний получили премию правительства за достижения в области качества-4

Ольга Новоженцева, заместитель генерального директора кондитерской фабрики:
Нами наработан почти столетний опыт производства кондитерских изделий. За эти сто лет у нас сложились определенные традиции качества, и мы на протяжении этого времени их поддерживаем и только развиваем. Стремимся смотреть за тенденциями на мировых рынках, за предпочтениями наших всех категорий потребителей.

25 компаний получили премию правительства за достижения в области качества-7

Юрий Микицкий, директор фармацевтического предприятия:
Основной приоритет в работе и деятельности предприятия – это качество. Качество иногда даже в ущерб рентабельности. И я скажу, что последние несколько лет мы уверенно смотрим в будущее, потому что это наше основное конкурентное преимущество.

25 компаний получили премию правительства за достижения в области качества-10

Конкурс проходит в Беларуси уже более 20 лет. За это время обладателями премии стали свыше 250 организаций. В течение следующих трех лет лауреаты смогут использовать эмблему премии в маркировке своей продукции.

# Предприятия Беларуси # общество # Ольга Новоженцева # Юрий Микицкий # Петр Пархомчик # Фотофакт

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