Готовим запеканку с изюмом, как в детском садике. Кулинар поделилась простым рецептом

Лена Климук, кулинар:
Приготовим запеканку с изюмом.
Лена Климук, кулинар:
Приготовим запеканку с изюмом.
Отправляем творог в емкость. Вбиваем одно яйцо. Добавляем немного сметаны, сахар, разрыхлитель и манку.Перемешаем все ингредиенты до однородной массы, она получилась достаточно жидкой.
Вводим предварительно замоченный изюм. Перемешиваем все еще раз.
Для запекания я использую рапсовое масло Oily производства «Агропродукт». В составе масла есть витамины А, В и Е, что способствует улучшению состояния волос, кожи и ногтей.
Смазываем форму со всех сторон маслом при помощи кисточки. Перекладываем туда творожную массу.
Отправляем запеканку в предварительно разогретую духовку. Завтрак готов!
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