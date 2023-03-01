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Готовим запеканку с изюмом, как в детском садике. Кулинар поделилась простым рецептом

01 марта 2023 08:05
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Лена Климук, кулинар:
Приготовим запеканку с изюмом.

Готовим запеканку с изюмом, как в детском садике. Кулинар поделилась простым рецептом-1

Готовим запеканку с изюмом, как в детском садике. Кулинар поделилась простым рецептом-3

Отправляем творог в емкость. Вбиваем одно яйцо. Добавляем немного сметаны, сахар, разрыхлитель и манку.Перемешаем все ингредиенты до однородной массы, она получилась достаточно жидкой.

Готовим запеканку с изюмом, как в детском садике. Кулинар поделилась простым рецептом-6

Вводим предварительно замоченный изюм. Перемешиваем все еще раз.

Готовим запеканку с изюмом, как в детском садике. Кулинар поделилась простым рецептом-9

Для запекания я использую рапсовое масло Oily производства «Агропродукт». В составе масла есть витамины А, В и Е, что способствует улучшению состояния волос, кожи и ногтей.

Готовим запеканку с изюмом, как в детском садике. Кулинар поделилась простым рецептом-12

Смазываем форму со всех сторон маслом при помощи кисточки. Перекладываем туда творожную массу.

Готовим запеканку с изюмом, как в детском садике. Кулинар поделилась простым рецептом-15

Отправляем запеканку в предварительно разогретую духовку. Завтрак готов!

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# Реклама # общество # Лена Климук # Фотофакт

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