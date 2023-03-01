«Здоровый город»: как в Вилейке популяризируют ЗОЖ?

Новости Беларуси. «Здоровый город» – в Вилейском районе реализуют проект, основная цель которого – улучшение здоровья граждан в любом возрасте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2016 году город первым в Минской области стал популяризировать активный образ жизни. Уже проведена масштабная работа по созданию всех необходимых условий: реконструировали городской стадион, построили скейт-площадку и воркаут зоны, оборудовали вело- и пешеходные дорожки. Утверждены также места, свободные от курения.

Елена Лихачевская, врач-гигиенист Вилейского районного центра гигиены и эпидемиологии:

Решением Вилейского районного исполнительного комитета была создана координационная группа. И благодаря именно этому на сегодня проведена огромная работа по созданию условий для занятий спортом в городе Вилейке.

На очереди ярмарки здоровья с участием медработников. Также увеличится объем профилактической работы на предприятиях и в учреждениях образования.