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«Здоровый город»: как в Вилейке популяризируют ЗОЖ?

01 марта 2023 08:10
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Новости Беларуси. «Здоровый город» – в Вилейском районе реализуют проект, основная цель которого – улучшение здоровья граждан в любом возрасте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Здоровый город»: как в Вилейке популяризируют ЗОЖ?-1

В 2016 году город первым в Минской области стал популяризировать активный образ жизни. Уже проведена масштабная работа по созданию всех необходимых условий: реконструировали городской стадион, построили скейт-площадку и воркаут зоны, оборудовали вело- и пешеходные дорожки. Утверждены также места, свободные от курения.  

«Здоровый город»: как в Вилейке популяризируют ЗОЖ?-4

Елена Лихачевская, врач-гигиенист Вилейского районного центра гигиены и эпидемиологии:  
Решением Вилейского районного исполнительного комитета была создана координационная группа. И благодаря именно этому на сегодня проведена огромная работа по созданию условий для занятий спортом в городе Вилейке.  

«Здоровый город»: как в Вилейке популяризируют ЗОЖ?-7

На очереди ярмарки здоровья с участием медработников. Также увеличится объем профилактической работы на предприятиях и в учреждениях образования.  

«Здоровый город»: как в Вилейке популяризируют ЗОЖ?-10

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# Государственная политика в области спорта # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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