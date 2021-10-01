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Сергеенко на церемонии прощания с убитым сотрудником КГБ: каждому будет дана оценка, каждый получит по заслугам. Я не пугаю

01 октября 2021 17:38
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Новости Беларуси. В Минске простились с погибшим при исполнении служебного долга офицером КГБ Дмитрием Федосюком, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Церемония прошла в клубе имени Дзержинского. Разделить горе семьи, высказать слова соболезнования и поддержки, люди шли нескончаемым потоком – коллеги по силовым структурам, высшие должностные лица и обычные граждане, в сердцах которых произошедшая трагедия отозвалась болью. Скорбит вся Беларусь.  

Сергеенко на церемонии прощания с убитым сотрудником КГБ: каждому будет дана оценка, каждый получит по заслугам. Я не пугаю-1

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:
Я хочу в этот тяжелый день сказать, что те, кто пытается навязать, развязать войну различными способами, террористическими, экстремистскими, каждому будет дана оценка, каждый получит по заслугам. Я не пугаю, я просто говорю о том, что так должно быть. Подлость, преступность должны быть наказаны. А сегодня мы скорбим вместе с семьей, вместе со всеми людьми.  

Сергеенко на церемонии прощания с убитым сотрудником КГБ: каждому будет дана оценка, каждый получит по заслугам. Я не пугаю-4

Похоронили офицера на Восточном кладбище Минска, которое в народе называют «кладбище героев». Все цветы из клуба Дзержинского доставят на место захоронения Дмитрия.  

# Убийство # общество # Игорь Сергеенко # Дмитрий Федосюк # Фотофакт

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