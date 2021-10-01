Сергеенко на церемонии прощания с убитым сотрудником КГБ: каждому будет дана оценка, каждый получит по заслугам. Я не пугаю

Новости Беларуси. В Минске простились с погибшим при исполнении служебного долга офицером КГБ Дмитрием Федосюком, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Церемония прошла в клубе имени Дзержинского. Разделить горе семьи, высказать слова соболезнования и поддержки, люди шли нескончаемым потоком – коллеги по силовым структурам, высшие должностные лица и обычные граждане, в сердцах которых произошедшая трагедия отозвалась болью. Скорбит вся Беларусь.

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:

Я хочу в этот тяжелый день сказать, что те, кто пытается навязать, развязать войну различными способами, террористическими, экстремистскими, каждому будет дана оценка, каждый получит по заслугам. Я не пугаю, я просто говорю о том, что так должно быть. Подлость, преступность должны быть наказаны. А сегодня мы скорбим вместе с семьей, вместе со всеми людьми.