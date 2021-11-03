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Предварительно препарат безопасен. В Беларуси готов прототип вакцины от коронавируса

03 ноября 2021 17:02
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Новости Беларуси. 140 миллионов рублей из резервного фонда Президента будут направлены на помощь системе здравоохранения. Соответствующее распоряжение подписал Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Предварительно препарат безопасен. В Беларуси готов прототип вакцины от коронавируса -1

140 миллионов рублей из резервного фонда Президента будут направлены на помощь системе здравоохранения – читайте здесь.  

Президентом подписан указ о реализации инвестпроекта по производству отечественной вакцины от COVID-19. Выпуском собственного препарата займется предприятие «БелВитунифарм» в Витебской области. Это самая подходящая площадка со своей инфраструктурой и специалистами, а также перспективой для развития биотехнологий в нашей стране. Построить завод и провести реконструкцию готовых площадей «БелВитунифарма» необходимо до 2023 года.  

Предварительно препарат безопасен. В Беларуси готов прототип вакцины от коронавируса -4

За разработку белорусской вакцины отвечают специалисты Минздрава и Академии наук. Уже сейчас подготовлена серия прототипа вакцины. Ему предстоит пройти ряд обязательных этапов, прежде чем белорусы смогут привиться отечественным препаратом.  

Предварительно препарат безопасен. В Беларуси готов прототип вакцины от коронавируса -7

Алина Дронина, заместитель директора по научной работе РНПЦ эпидемиологии и микробиологии:
Получена экспериментальная партия. Есть предварительные данные о том, что этот препарат безопасен и иммуногенен. До конца года будет завершена разработка лабораторного регламента, это наша научная часть. И следующий шаг – в следующем году мы должны передать технологию производителю. В результате будет разработана технология производства, благодаря этому будет получена опытно-промышленная партия.  

Предварительно препарат безопасен. В Беларуси готов прототип вакцины от коронавируса -10

Опыт производства собственной вакцины заложит фундамент для белорусской научной школы в этом направлении. При появлении новых вирусных угроз медики смогут еще качественнее реагировать. Целевая аудитория белорусского препарата – жители нашей страны, особенно пожилые, а также люди с хроническими заболеваниями и беременные женщины. Однако ученые рассчитывают, что отечественная вакцина будет востребована и в других странах.  

# Вакцинация # общество # Александр Лукашенко # Алина Дронина # Маргарита Досина # Сергей Беляев # Борис Андросюк # Фотофакт

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