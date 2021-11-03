Предварительно препарат безопасен. В Беларуси готов прототип вакцины от коронавируса

Новости Беларуси. 140 миллионов рублей из резервного фонда Президента будут направлены на помощь системе здравоохранения. Соответствующее распоряжение подписал Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

140 миллионов рублей из резервного фонда Президента будут направлены на помощь системе здравоохранения – читайте здесь. Президентом подписан указ о реализации инвестпроекта по производству отечественной вакцины от COVID-19. Выпуском собственного препарата займется предприятие «БелВитунифарм» в Витебской области. Это самая подходящая площадка со своей инфраструктурой и специалистами, а также перспективой для развития биотехнологий в нашей стране. Построить завод и провести реконструкцию готовых площадей «БелВитунифарма» необходимо до 2023 года.

За разработку белорусской вакцины отвечают специалисты Минздрава и Академии наук. Уже сейчас подготовлена серия прототипа вакцины. Ему предстоит пройти ряд обязательных этапов, прежде чем белорусы смогут привиться отечественным препаратом.

Алина Дронина, заместитель директора по научной работе РНПЦ эпидемиологии и микробиологии:

Получена экспериментальная партия. Есть предварительные данные о том, что этот препарат безопасен и иммуногенен. До конца года будет завершена разработка лабораторного регламента, это наша научная часть. И следующий шаг – в следующем году мы должны передать технологию производителю. В результате будет разработана технология производства, благодаря этому будет получена опытно-промышленная партия.