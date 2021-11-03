«До 1000 образцов в сутки». В минской инфекционке теперь могут делать больше тестов на ковид

Новости Беларуси. Важным подспорьем в борьбе с коронавирусом станет новый корпус детской инфекционной больницы с уникальной лабораторией в Минске. Торжественное событие стало подарком для жителей столицы в преддверии Дня Октябрьской революции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Реконструкция здания велась в рамках комплексной модернизации клиники. Здесь разместились административные и служебные помещения, а также вирусно-бактериологическая лаборатория. Она особенно востребована в условиях распространения инфекционных заболеваний, в том числе COVID-19. Сюда попадают анализы не только пациентов больницы, других детских стационаров, но и жителей города в целом. Работает лаборатория круглосуточно. Новейшее оборудование позволило увеличить объемы исследований и оперативность их проведения. Здесь есть возможность комбинировать различные методы.

Николай Трубчик, главный врач 2-й центральной районной поликлиники Фрунзенского района:

Сама больница, сама эта детская инфекционная клиника очень уникальна. Здесь располагается централизованная лаборатория и проводятся исследования не только для пациентов клиники, которые находятся здесь, в этой больнице, а в целом для других учреждений здравоохранения.

Марина Соколова, главный врач Городской детской инфекционной клинической больницы:

Реконструкция, которая проведена в последние годы, значительно улучшила прежде всего условия пребывания пациентов, условия работы персонала и, конечно, насытила нашу больницу новейшим оборудованием.

Людмила Зенченко, врач-бактериолог Городской детской инфекционной клинической больницы:

Три новых аппарата поступили, которые позволяют нам увеличить мощность лаборатории. Если раньше ПЦР-диагностика коронавирусной инфекции – мы делали в течение дня где-то 260 проб, то сейчас наша мощность увеличилась. Мы с нашим новым оборудованием можем выдавать до 850-1000 образцов в сутки.