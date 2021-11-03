140 миллионов рублей из резервного фонда Президента будут направлены на помощь системе здравоохранения

Новости Беларуси. 140 миллионов рублей из резервного фонда Президента будут направлены на помощь системе здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующее распоряжение подписал Александр Лукашенко.

Дополнительные средства Минздрав сможет использовать для закупки вакцин против COVID-19, а также лекарств для пациентов с другими серьезными заболеваниями. В том числе противоопухолевые, противотуберкулезные и сердечные препараты. Деньги из резервного фонда главы государства помогут продолжить качественно оказывать медицинскую помощь белорусам по разным направлениям и бесперебойно поставлять в клиники необходимые лекарства.

Кроме того, Президентом подписан указ о реализации инвестпроекта по производству отечественной вакцины от COVID-19. Выпуском собственного препарата займется предприятие «БелВитунифарм» в Витебской области. Это самая подходящая площадка со своей инфраструктурой и специалистами, а также перспективой для развития биотехнологий в нашей стране.