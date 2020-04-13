«Предстояло заново создать Западный фронт». Как проходила новая линия обороны в июле 1941-го

Уже сейчас известно – 28 июня немцами взят Минск и Бобруйск. А тогда воевали, как могли.

Леонид Сугако, доцент кафедры всеобщей истории МГУ им. А. А. Кулешова:

Было назначено новое командование Западного фронта, которому предстояло вместе со своим штабом, по сути, заново создать Западный фронт. Советское командование решило, что новой линией обороны должна быть оборона по рекам, по речным рубежам Днепра и Западной Двины. «Был гриф секретности очень долго». Историю Героя Ивана Флёрова рассказывает его внучка

Александр Костеров, историк:

Пономаренко, когда сюда приехал, он понимал, что на нем лежит огромнейшая проблема, что он оставил Минск, что Минск был разбомблен. Он же как руководитель республики, первый секретарь, он привез все свое руководство в Могилев.