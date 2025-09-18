Предстоит освоить 107 тысяч га – как проходит уборка сахарной свёклы в Минской области

В Беларуси приступили к массовой уборке свеклы. Аграриям предстоит освоить 107 тысяч гектаров. Традиционно, в лидерах Минская область. Почему свекла – стратегическая культура и как из сладкого корнеплода получают сахар, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Без малого 16 часов – специалисты рассказали, как производят сахар

На бескрайних полях, где зеленеют ряды сахарной свеклы, разносится мощный звук мотора. Уборка сладкого корнеплода в самом разгаре. Прокладывает путь между свекольными рядами механизатор Игорь Дудук. В 2025 году он за рулем новенького комбайна, а потому процесс идет быстро и слаженно. Да и погода подсобила – уборку удалось начать раньше запланированного срока. За сутки аграрий осваивает порядка 30 гектаров. Во время движения внимательно следит за приборами и уровнем загрузки. Все должно быть четко. На счету каждая минута – урожай нужно собрать до первых заморозков.

Игорь Дудук, механизатор сельхозпредприятия «‎Агросервис-ССК» Слуцкого сахарорафинадного комбината:

Урожай в этом году достаточно хорош. Сопутствовала этому хорошая погода – дожди, солнце. Обязательно должны быть дожди, потому что, когда сильно сухая почва – пыль. Соответственно, и для работы машины – пыль забивается в фильтры. Бывает так, что с корчевателя поднимает пыль, и даже не видно, как ее вести. Поймать рядки, чтобы все было аккуратно, нормально. Мы работаем в суточном режиме с напарником – 24 часа. Вообще на комбайне у нас работает четыре человека – экипаж. В семь вечера мы заступаем, в семь вечера следующего дня меняемся. Вот так на протяжение двух-трех месяцев. Выращиванием сахарной свеклы слуцкие аграрии занимаются на территории трех областей – Минской, Гродненской и Могилевской. Только на Слутчине уборке подлежит 2 тысячи гектаров. Накопано уже свыше 30 тысяч тонн свеклы – урожайность в 2025 году не подвела. В хозяйстве отмечают: культура выгодная, но в то же время капризная и энергоемкая. Потому, чтобы получить достойный урожай, необходимо грамотно подобрать земли, строго выдержать технологию возделывания, вовремя и в полном объеме провести уходные работы.

Михаил Зенькович, агроном сельхозпредприятия «‎Агросервис-ССК» Слуцкого сахарорафинадного комбината:

Чтобы достичь неплохих показателей производства свеклы, конечно, необходимо выполнять полностью технологию возделывания свеклы. Начиная с осени с внесением всех химических препаратов. Полную дозу удобрений, уход за посевами весь вегетационный период. Отношение добросовестное к работе своей – тогда все получится. Плюс погода поможет – тогда все хорошо. Но в связи с тем, что в этом году сложились неплохие погодные условия для роста сахарных корнеплодов, поэтому решили начать немножко раньше. Валовый сбор в этом году планируем собрать достойный. Я надеюсь, полностью обеспечим потребность нашего комбината слуцкого в сахарной свекле. В данный момент урожайность составляет около 400 центнеров – это неплохой показатель. У нас задействованы полностью все экипажи – это 11 экипажей на комбайнах по уборке сахарной свеклы. Они работают круглые сутки по четыре человека. Производительность составляет за смену около 25, при хороших условиях 30 гектаров. Поэтому мы можем убрать 250, до 300 гектаров за сутки. На сахарных плантациях Червенского района ежедневно работает несколько единиц техники. Свеклоуборочным комбайном управляет Виталий Карпенко. На счету каждый корнеплод.

Виталий Карпенко, механизатор сельхозпредприятия «‎Агросервис-ССК» Слуцкого сахарорафинадного комбината:

Стараемся хорошо досмотреть, чтобы выросло, чтобы было, что убирать. Качество чтобы было. Урожай хороший, техника удобная, комфортная. Все в кабине есть для механизатора – кондиционер. То есть все нормально, можно работать. Всего в центральном регионе уже накопано 290 тысяч тонн сахарной свеклы. Освоено 16 % площадей. Средняя урожайность 450 центнеров с гектара. Перерабатывающие предприятия начали прием сырья. Параллельно с уборкой аграрии готовят почву под будущий урожай.