Без малого 16 часов – специалисты рассказали, как производят сахар

Слуцкий сахарорафинадный комбинат – именно здесь происходит магия превращения свеклы в сыпучую массу кристаллов, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Предстоит освоить 107 тысяч га – как проходит уборка сахарной свёклы в Минской области

На завод сырье поступает прямо с полей. Хотя горы корнеплодов скорее напоминают терриконы, подойдя поближе можно рассмотреть, как собранный урожай постепенно заполняет собой огромную территорию свеклопункта.

Никита Щаев, агроном-инспектор отдела прогрессивной технологии возделывания сахарной свеклы Слуцкого сахарорафинадного комбината:

Завод начал работать с конца августа. Мы распределяем, помогаем договариваться хозяйствам с комбайнами, кто хочет начинать копать в ранние сроки. Соответственно, проводим до этого тендер на автомобильные перевозки, кто будет возить нам сахарную свеклу. Машин у нас в 2025 году достаточно. Ежедневно на комбинат поступает порядка 10 тысяч тонн сахарной свеклы – это только автомобильным транспортом. Также у нас есть еще помимо вот этого центрального свеклопункта, периферийные свеклопункты. В трех районах нашей республики – это в Осиповичах, Клецке и Копыльском районе, которые тоже принимают к себе свеклу. Оттуда уже отправляется железнодорожным транспортом. То есть помимо того, что мы автомобилями свеклу принимаем, еще там есть железнодорожные пути, по которым вагонами свекла доставляется на завод. Вагонами преимущественно из дальних районов. Из Гродненской области – это Островецкий, Сморгонский и Ошмянский районы. Практически со всей Могилевской области тоже, с точки зрения логистики, нам целесообразнее доставлять свеклу вагонами.

Без малого 16 часов – именно столько нужно времени, чтобы корнеплод прошел все этапы трансформации в кристаллы. Со свеклопункта сырье по специальным гидротранспортерам подается на завод, по дороге избавляясь от загрязнений. Получив более-менее товарный вид бураки попадают в моечный цех. Специальное оборудование удаляет песок, грязь и остатки травы, чтобы чистый корнеплод можно было использовать для переработки. Первым делом чистый овощ поступает на свеклорезку. Отсюда по конвейеру движется уже измельченная стружка. Ее ждет следующая стадия диффузии для извлечения сока.

Дарья Тюникова, инженер по автоматизированным системам управления производством основного производства Слуцкого сахарорафинадного комбината:

Свекловичная стружка поступает в ошпариватель и диффузионный аппарат, где происходит обессахаривание. То есть происходит диффузия молекул сахара и стружки в экстрагирующую жидкость. Обессахаренная стружка, которая называется жом, поступает на жомопресса, а диффузионный сок подвергается дальнейшей очистке. Затем очищенный и фильтрованный сок с содержанием сухих веществ 17 % поступает на выпарную станцию, где на выходе получается сироп с содержанием сухих веществ 70 %. Следующий этап – это уваривание в вакуум-аппаратах. Уваривание происходит при разряжении, чтобы избежать карамелизации сахарозы. На выходе получается утфель с содержанием сухих веществ 92 %. Утфель – это смесь кристалликов сахара и межкристального раствора. Затем на центрифугах под действием центробежной силы происходит разделение сахара и межкристального отека.