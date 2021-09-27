Представьте, что главная цель – это дерево. Рассказываем секреты грамотного тайм-менеджмента

Если у вас накопилась куча дел и нет времени на отдых, то наверняка стоит пересмотреть подход к планированию. Управление временем – целая наука.

Анастасия Плаксина, администратор:

Я для себя практически всегда принимаю спонтанные решения, потому что считаю их самыми лучшими, но планировать свой день необходимо – ставить перед собой новые задачи и постепенно к ним идти.

Надежда Цыркун, кандидат психологических наук:

Время – это единственный невосполнимый ресурс. Это и есть наша жизнь, и характеристика времени бывает очень разная – это индивидуальное время, чье-то время. Каким временем я хочу управлять, своим или чужим? Чтобы мы ни делали, мы и так управляем своим временем, потому что мы все живем в соответствии с биоритмами, а биоритмы заложены в нас природой. Чтобы добиться результата, важно упорядочить рабочее и личное время. Это позволит делать все важные и нужные дела, не отвлекаясь на второстепенные или посторонние вопросы. Грамотный тайм-менеджмент – залог успеха.

Евгения Клименко, консультант по тайм-менеджменту:

Задача тайм-менеджмента заключается в том, что нужно определить главное, поэтому планировать и думать нужно всегда на бумаге. Для начала нужно распределить все свои дела от важного до неважного, то, что мы делаем каждый день и то, что особо не важно, можем сделать попозже. Отказаться от вредных привычек: таких, как курение, алкоголь, которые нам мешают планировать свой день и занимают много времени.

Заранее составленный список дел увеличит вашу продуктивность. Выясните, что вас обычно отвлекает от работы и отнимает время. Возможно, это окажутся соцсети, игры или бесконечные телефонные разговоры. Сложную задачу всегда делите на мелкие подзадачи. Представьте, что главная цель – это дерево, а шаги для ее достижения – ветви. Продолжайте разветвление до тех пор, пока процесс выполнения всех задач не станет простым и легким в исполнении.