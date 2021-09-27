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«Коллективного документа здесь пока нет». СНГ согласовывает ответные шаги против санкций Запада

27 сентября 2021 11:14
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Новости Беларуси. Страны Содружества согласовывают ответные шаги против вводимых Западом санкций. Об этом 27 сентября заявил председатель Исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Коллективного документа здесь пока нет». СНГ согласовывает ответные шаги против санкций Запада-1

Справляться с внешними экономическими вызовами помогает в том числе Договор о зоне свободной торговли. В октябре документу – 10 лет. Результат очевиден. Государства отказались от импортных пошлин и сняли многие ограничения во взаимной торговле, несмотря на непростую экономическую ситуацию в мире и политику давления со стороны коллективного Запада.

«Коллективного документа здесь пока нет». СНГ согласовывает ответные шаги против санкций Запада-4

Сергей Лебедев, председатель Исполнительного комитета – исполнительный секретарь СНГ:
Совместные действия сейчас принимаются. Идет согласование ответных мер, совместного, так сказать, отражения, нейтрализации негативного воздействия этих санкций. Идет тесное согласование таких действий между Россией и Беларусью в рамках Союзного государства, в рамках двухсторонних отношений, с другими государствами. Какого-то коллективного документа здесь пока нет, но тем не менее солидарность в противостоянии тем государствам, которые вводят против нас санкции, такая солидарность проявляется, я хочу это подтвердить.

«Коллективного документа здесь пока нет». СНГ согласовывает ответные шаги против санкций Запада-7

27 сентября в Минске прошло заседание Совета постоянных представителей государств – участников Содружества. На встрече обсудили семь вопросов. В том числе проекты повесток заседаний Совета министров иностранных дел и Саммита глав государств СНГ, которые в середине октября примет белорусская столица. Предполагается, что главной темой станет 30-летие Объединения.

# Санкции # общество # Сергей Лебедев # Фотофакт

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