«Коллективного документа здесь пока нет». СНГ согласовывает ответные шаги против санкций Запада

Новости Беларуси. Страны Содружества согласовывают ответные шаги против вводимых Западом санкций. Об этом 27 сентября заявил председатель Исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Справляться с внешними экономическими вызовами помогает в том числе Договор о зоне свободной торговли. В октябре документу – 10 лет. Результат очевиден. Государства отказались от импортных пошлин и сняли многие ограничения во взаимной торговле, несмотря на непростую экономическую ситуацию в мире и политику давления со стороны коллективного Запада.

Сергей Лебедев, председатель Исполнительного комитета – исполнительный секретарь СНГ:

Совместные действия сейчас принимаются. Идет согласование ответных мер, совместного, так сказать, отражения, нейтрализации негативного воздействия этих санкций. Идет тесное согласование таких действий между Россией и Беларусью в рамках Союзного государства, в рамках двухсторонних отношений, с другими государствами. Какого-то коллективного документа здесь пока нет, но тем не менее солидарность в противостоянии тем государствам, которые вводят против нас санкции, такая солидарность проявляется, я хочу это подтвердить.