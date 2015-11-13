Представители Белорусского союза женщин 13 ноября посетили Могилевскую область

Новости Беларуси. Что делает семью счастливой? Эту тему 13 ноября вместе с жителями Могилевской области обсуждали представительницы Белорусского союза женщин. Разговор об этом зашел не случайно, ведь в регионах сегодня так много молодых семей. А вот могут ли они рассчитывать на качественную медицинскую помощь или разнообразный досуг? Это и решили выяснить.

С рождением ребенка в молодой семье Купцовых из Быхова решили не затягивать. Маленький Павел появился на свет 2,5 месяца назад. После обследования медики направили малыша на операцию.

Елизавета Купцова, мама пациента Могилевской областной детской больницы:

Я переживала, не знала, как будет, какое обслуживание. Но в итоге приехала и мне все понравилось, обслуживание хорошая и медицина хорошая.

Какие проблемы волнуют сегодня молодые семьи Могилевской области? Ответ на этот вопрос начали искать здесь, в областной детской больнице, неслучайно. Ведь от здоровья и качества жизни подрастающего поколения, без преувеличения, зависит и будущее страны.

Надежда Ермакова, заместитель председателя ОО «Белорусский союз женщин»:

Государство делает все, чтобы семью сохранить. Мы сегодня убедились в этой больнице, что здесь врачи, медперсонал, даже главный врач просто богом созданы для того, чтобы хорошо обращаться с детками.

Марианна Щеткина, председатель ОО «Белорусский союз женщин», министр труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Действительно, сделано очень многое. И столько, сколько сделано в нашем государстве, это признают все, что практически так не делается нигде. Но мы сегодня ведем речь о том, что есть семья, что еще нужно сделать для поддержки, чтобы эту семью сохранить.

Заботятся о здоровье своих жителей и в городском поселке Круглое. В этом современном спортивно-оздоровительном комплексе условия не хуже столичных: бассейн, сауна, тренажерный зал, парикмахерская, спа-салон и ресторан. По выходным сюда приезжают со всей округи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ангелина Кириленко, ученица 3 класса Комсеничской средней школы:

Мы ездим сюда каждую неделю, очень нравится, мы учимся здесь плавать.

Елена Борздова, житель Круглого:

Благодаря этим всем условиям, мы живем в нашем райцентре. И я надеюсь, что и дети наши никуда не уедут и останутся в этом прекрасном месте.