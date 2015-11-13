В Минске представители СМИ Европы и Азии обсудили проблемы современной медиа-культуры

Новости Беларуси. Объективность как суть журналистики. 13 ноября в главном вузе страны педагоги, к слову, практикующие репортеры и корреспонденты из Европы и Азии обсудили проблемы современной медиа-культуры. Каким образом сделать СМИ более эффективными и как завоевать доверие зрителя и читателя?

Состояние, проблемы, перспективы – основные тезисы конференции «Журналистика-2015». Обсудить их собрались 13 ноября в Минске около 180 ученых и представителей СМИ из пяти стран мира. Институт журналистики – не только площадка для общения, но место рождения новых проектов. Так, украинские представители в ближайшее время намерены создать международную школу для обмена опытом в сфере средств массовой коммуникации.

Юлия Нестеряк, заместитель директора Института журналистики Киевского национального университета им. Т. Шевченко:

Студенты могут не только общаться. Они еще могут видеть журналистику другой страны. Говорить есть о чем, есть много проблемных моментов.

Какой должна быть журналистика? Роль ее в современном мире? Где та самая грань между субъективным и объективным в подаче информации? Эти вопросы звучали в Минске 13 ноября чаще всего. В дискуссии участвуют журналисты, преподаватели, ученые.

Еще одна тема разговора – кому и как учить начинающих журналистов. Ответ очевиден – только профессионалам медиа-сферы. Именно так обучают молодых журналистов в Минске.

Владимир Матусевич, заместитель министра информации Республики Беларусь:

Очень активно взаимодействуют и сотрудничают наши средства массовой информации и средства массовой информации других стран. Это, конечно же, и Российская Федерация, это и Казахстан, украинские СМИ. Большое хорошее сотрудничество у нас ведется с Китайской Народной Республикой. Скажем, материалы о Беларуси, наверное, чуть ли не ежедневно попадают на ленты крупнейших информационных агентств Китая.

И в самом деле, новости из Беларуси без труда можно отыскать на информационных лентах. Но иной раз Восток оказывается ближе соседей. В погоне за сенсацией журналисты зачастую играют на чувствах своих зрителей и читателей. В частности, события в Украине стали темой не одного резонансного материала. Правда, сегодня события в этой стране привлекают прессу гораздо меньше. Почему? У представителей Украины на этот счет свое мнение.

Представитель Украины:

Имеем 16 полос реального печатного издания. Китай, Россия, абсолютно нет информации об Украине. Просто давно не стреляли, не происходит Майдан, не происходит что-то такое из ряда вон выходящее, поэтому нормальной обычной информации про соседей практически нет. Точно такая же ситуация у нас.

В том, что подумать есть над чем, участники минской встречи не сомневаются. Как, собственно, не сомневаются и в главном: журналист должен быть профессионалом. И в данном направлении Беларусь активно работает. Свидетельством тому – подобные конференции, а также Белорусский медиофорум, Международная специализированная выставка СМИ, форум молодых журналистов и другие мероприятия, которые ежегодно проходят в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.