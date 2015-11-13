Бабушка из Австрии порвала в клочья миллион евро

Новости Австрии. 85-летняя австрийка разорвала на мелкие кусочки миллион евро (около 1,1 млн долларов), очевидно, в попытке насолить своим родственникам.
Как сообщил обвинитель по этому делу,
после того, как женщина умерла в доме престарелых, на её кровати были найдены порванные в клочья 950 тысяч евро наличными и чеки из сберегательной книжки.
Государственный обвинитель Эрих Хабитцль подтвердил наличие находки, но сказал, что он ничем не может помочь родственникам.
Эрих Хабитцль, государственный обвинитель:
Мы не можем начать расследование по этому делу, ведь женщина сама повредила деньги, находящиеся в её владении, а такой поступок не может быть уголовно наказуем.
Издание The Local сообщает, что семье женщины Центральный банк Австрии все-таки заменит все испорченные купюры.
Фридрих Хаммершмидт, представитель банка:
Если наследники женщины смогут принести всё, что осталось от наличных денег, а их происхождение будет заверено, все купюры можно будет заменить на новые.
Если мы не выплатим эти деньги, мы накажем невиновных.
Перевод: Светлана Конашевская