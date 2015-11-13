Минск – Киев: «Белавиа» открыла дополнительные авиарейсы

Новости Беларуси. Киев и Минск связал новый авиарейс. Белорусский национальный авиаперевозчик начал выполнять полеты в этом направлении три раза в день вместо двух. Если раньше все самолеты приземлялись в «Борисполе», то теперь и в более близком к Киеву аэропорту «Жуляны». Корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ одной из первых опробовала рейс.

Анастасия Винчо, СТВ:

На борту воздушного судна порядка 60 пассажиров. В салоне практически нет свободных мест. Причем, воздушный мост Минск-Киев-Минск популярен не только среди туристов, но и среди бизнесменов. Кстати, мы удачно взлетели 10 минут назад. В Киеве будем через 40 минут.

Одни – на отдых, другие – в рабочую командировку. Среди первых пассажиров и много бизнесменов. Так, за новыми контрактами направляется в украинскую столицу Сергей Глумаков. На его счету более сотни успешных сделок.

Сергей Глумаков, бизнесмен:

Это самый удобный путь. Я летаю примерно раз в месяц. И другого я теперь уже не представляю.

Евгений Романов, пассажир (Россия):

Мне понравилось, что багаж сразу из Москвы до Киева через Минск. То есть уже можно не переживать, успевают ли перегрузить его. Удобно быстро оформлять таможенный контроль.

10 лет назад в Киев летали 3 раза в неделю. Сегодня летают 3 раза в день. А это порядка 600 пассажиров в одну сторону. Причем новый рейс Минск-Киев следует прямо в центр города.

Алексей Яковец, генеральный директор авиакомпании (Украина):

40-45 миллионов украинцев – это нормальный рынок для авиационного бизнеса. Я думаю, что всем желающим здесь места хватит.

По направлению Минск-Киев в недалеком будущем может быть введен и четвертый рейс. Ближе к Минску в скором времени станет и Харьков. Белорусская авиакомпания откроет рейс в один из крупнейших городов Украины 17 декабря. А летом 2016 воздушная флотилия пополнится тремя новыми Боингами.

Игорь Чергинец, заместитель генерального директора ОАО «Авиакомпания «Белавиа»:

Впервые с завода-изготовителя. Большие самолеты – большие планы в связи с поставкой их в Минск.

Первая посадка белорусского авиалайнера попала в объективы папарацци. Украинские коллеги устроили споттинг-сессию для новичка. За бортом + 5, небольшой дождь. Что ж, добро пожаловать в «Жуляны»!