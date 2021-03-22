Представители Администрации Президента проведут выездные приёмы 22-26 марта

Новости Беларуси. Представители Администрации Президента продолжают работу с обращениями граждан. Выездные приемы и встречи с трудовыми коллективами на этой неделе пройдут в разных регионах страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Завтра, 23 марта, помощник главы государства – инспектор по Гродненской области отправится в Щучин. Встреча с Юрием Караевым пройдет на предприятии «Автопровод». На 24 марта запланирована встреча главы Администрации Президента с представителями предприятий и организаций железнодорожной отрасли Осиповичского района. Игорь Сергеенко также проведет личный прием граждан.