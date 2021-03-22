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Представители Администрации Президента проведут выездные приёмы 22-26 марта

22 марта 2021 06:19
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Новости Беларуси. Представители Администрации Президента продолжают работу с обращениями граждан. Выездные приемы и встречи с трудовыми коллективами на этой неделе пройдут в разных регионах страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Представители Администрации Президента проведут выездные приёмы 22-26 марта-1

Завтра, 23 марта, помощник главы государства – инспектор по Гродненской области отправится в Щучин. Встреча с Юрием Караевым пройдет на предприятии «Автопровод».

На 24 марта запланирована встреча главы Администрации Президента с представителями предприятий и организаций железнодорожной отрасли Осиповичского района. Игорь Сергеенко также проведет личный прием граждан.

Представители Администрации Президента проведут выездные приёмы 22-26 марта-4

В предстоящий четверг помощник Президента по Могилевской области Леонид Мартынюк готов выслушать горожан и жителей региона в Областном совете ветеранов войны и труда.

А жители Витебской области могут обратиться по личным вопросам 26 марта. Помощник Президента Анатолий Линевич проведет встречу в Новополоцком райисполкоме.

# Прием граждан # общество # Юрий Караев # Игорь Сергеенко # Анатолий Линевич # Леонид Мартынюк # Фотофакт

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