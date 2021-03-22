Уже в 7 лет она знала, что будет руководителем. Успешная белоруска уверена: «Если ребёнок лидер, это видно с рождения», и вот почему

Новости Беларуси. Гостья программы «В людях» Надежда Лазаревич, генеральный директор ОАО «Управляющая компания холдинга “Бобруйскагромаш”», рассказала о своей семье. Вадим Щеглов, ведущий:

Вы с семи лет знали, что будете директором. В чем это проявлялось? Откуда такая уверенность была?

Надежда Лазаревич, генеральный директор ОАО «Управляющая компания холдинга “Бобруйскагромаш”»:

Я считаю, что это заложено уже при рождении. Если человек – лидер, ребенок – лидер, это видно с рождения. Я им была. Я была старостой, я родом из Фаниполя, 9 – 11 классы я ездила на электричке в школу в Минск, вставала в пять утра, чтобы показать в дальнейшем свой результат. Я хотела поступить в хорошее заведение, я это и сделала. Для этого мне нужны были лучшие знания. Когда получала первое высшее образование, я уже работала главным бухгалтером, на второе высшее тоже осознанно шла, потому что я знала, что для моей профессии это необходимо. Второе высшее у меня юридическое. Я шла осознанно к тому, чтобы быть руководителем. Вадим Щеглов:

Вы карьеристка? Вы этого не скрываете и не боитесь. Надежда Лазаревич:

Да, карьеристка. Я этого не скрываю и не боюсь. Я считаю, что на руководящих постах должны сидеть осознанные, взвешенные люди, которые не боятся принимать решения. Как я говорю, сел в кресло – будь добр, прими это решение и ответь потом за него. Я не боюсь принимать нестандартные решения и готова за них отвечать. Вадим Щеглов:

Поэтому любое ваше решение правильное. Надежда Лазаревич:

Слава Богу, пока да.

Вадим Щеглов:

Я когда-то с умным человеком разговаривал, он сказал: «Любое твое решение правильное, потому что тебе за него отвечать». Когда мы до интервью беседовали, мы вспомнили своего отца, который вам по-прежнему, несмотря на ваш возраст, статус руководителя, советует что-то, разговаривает по телефону. Как они вас воспитывали? Вы в строгости были воспитаны? Какая роль отца в вашем воспитании? Сейчас что-то поменялось, когда вы стали директором? Надежда Лазаревич:

Нет, я все равно дочка. Я единственный ребенок, дочка, которую воспитывают до сих пор мама и папа. Они, слава Богу, живы, активно поддерживают меня, помогают растить моего ребенка. Потому что я больше «воскресная» мама. Да, дают мне советы. Воспитывали меня в строгости. И сейчас они меня воспитывают в строгости, каждый день они меня воспитывают. Это дало мой характер и понимание, что я должна отвечать за любые свои поступки сама. Вадим Щеглов:

А каково сейчас отвечать не только за свои поступки, но еще и за 3 000 человек, которые стоят за вашими хрупкими, женскими плечами? Надежда Лазаревич:

Для меня это счастье, что у меня есть возможность руководить и отвечать за людей. Счастье, что они меня слышат, помогают. Я всегда говорю, что мы работаем в команде. Никогда бы один руководитель, какой бы он гениальный ни был, не справился. Поэтому только командная игра помогает нам выполнять поставленные задачи, которые у нас есть. Вадим Щеглов:

Каким было ваше детство?

Надежда Лазаревич:

Мое детство прошло в деревне. У моей мамы мама в деревне, пять внуков, мы все лето проводили в деревне. Вадим Щеглов:

Какое у вас самое яркое впечатление у бабушки? Надежда Лазаревич:

Когда я с дедушкой ездила и собирала молоко по деревне. Он у меня собирал каждое утро молоко. Я уже тогда записывала в книжку, какая жирность молока, сколько сдано, сколько заработает денег. Вадим Щеглов:

Но пошли не в сельское хозяйство, а в промышленность. Надежда Лазаревич:

А в промышленности мы делаем продукты для сельского хозяйства. У нас общая кооперация. Если не будет нашего пресс-подборщика, машин для внесения жидких и твердых органических удобрений, то не будет таких показателей в сельском хозяйстве. Поэтому мы работаем в хорошей кооперации с сельским хозяйством. Мы помогаем выращивать хлеб и его собирать. Вадим Щеглов:

А о чем вы мечтаете?