Животные под защитой государства. Анонс ток-шоу «Большой город»
Животные под защитой государства. После того как Президент подписал соответствующий закон, у волонтеров появилась надежда на то, что братья наши меньшие станут большей ценностью для цивилизованного общества. А для тех, у кого это призвание, стали шире полномочия, чтобы помогать четвероногим друзьям, находить приют и добрые руки.
Как эти вопросы будут регулироваться в Минске, обсудили на площадке ток-шоу «Большой город».
Какие перспективы у приюта для домашних и диких животных в Минске и почему непросто выбрать место и определить формат?
Надо ответственно подходить к созданию такого центра, потому что все не так просто.
Это и финансовые средства, и наличие рабочих мест. Не каждый пойдет и сможет работать с животным. А животное надо любить.
Дикие животные рядом и не меньше остальных нуждаются в защите.
Не звери идут к нам, а мы со своей инфраструктурой, со всем остальным идем к ним и тоже создаем для них проблемы.
И о чем хотят предупредить те, кто знают слишком много «о жизни собачей»? Как отреагировали на новый закон зоозащитники?
Все счастливы, что закон принят. Наша страна идет по пути цивилизованного, гуманного отношения к животным.
Диалог между властями, зоозащитниками, волонтерами существует, компромиссы многие уже найдены.
Ток-шоу «Большой город». Давайте жить дружно. Закон об ответственном обращении с животными в деле. Воскресенье, 10:00.