Животные под защитой государства. Анонс ток-шоу «Большой город»

Как эти вопросы будут регулироваться в Минске, обсудили на площадке ток-шоу «Большой город».

Животные под защитой государства. После того как Президент подписал соответствующий закон, у волонтеров появилась надежда на то, что братья наши меньшие станут большей ценностью для цивилизованного общества. А для тех, у кого это призвание, стали шире полномочия, чтобы помогать четвероногим друзьям, находить приют и добрые руки.

Какие перспективы у приюта для домашних и диких животных в Минске и почему непросто выбрать место и определить формат?

Надо ответственно подходить к созданию такого центра, потому что все не так просто.

Это и финансовые средства, и наличие рабочих мест. Не каждый пойдет и сможет работать с животным. А животное надо любить.