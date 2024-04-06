Лукашенко поздравил экипаж «Союза» с успешной посадкой

Первая женщина-космонавт Беларуси Марина Василевская успешно вернулась с МКС на Землю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За траекторией полета спускаемого аппарата корабля «Союз МС-24» следили миллионы людей по всему миру. Все прошло в штатном режиме. И теперь Беларусь с гордостью заявляет, что Космос наш!

С успешной посадкой экипаж корабля поздравил Президент Беларуси. Александр Лукашенко пригласил весь экипаж и людей, осуществлявших подготовку к полету, в гости в Беларусь.

Международный космический экипаж в 10:17 по минскому времени приземлился приблизительно в 150 километрах юго-восточнее казахстанского города Жезказган. Первым капсулу корабля покинул космонавт «Роскосмоса» Олег Новицкий, затем участница 70-й длительной экспедиции астронавт NASA Лорел О’хара и затем наша первая женщина-космонавт. Беларусь, спасибо за поддержку. Это были первые слова Марины после возвращения на землю.

Море ощущений невероятных, эмоции. И это переполняет. Голод – ничего не хочется, очень приятно видеть вас всех здесь. Беларусь, спасибо за поддержку!

Известно, что вернувшиеся из космоса наша Марина Василевская и Герой России уроженец беларуси Олег Новицкий 6 апреля прилетят в Москву.