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Белорусские строители реконструируют очистные сооружения в Брянской области

06 апреля 2024 09:28
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Предприятия из Беларуси и России будут вместе реконструировать сооружения очистки сточных вод в городе Сураж Брянской области. Договор подписан в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские строители реконструируют очистные сооружения в Брянской области-1

Проект будут реализовывать предприятия, у которых уже есть хороший опыт сотрудничества. Первые объекты ими были сданы еще в 2018 году. Получен хороший опыт и при строительстве канализационного коллектора. Работы выполнялось в достаточно сложных условиях.

Белорусские строители реконструируют очистные сооружения в Брянской области-4

Юрий Олехнович, генеральный директор ОАО «Стройтест № 3 ордена Октябрьской революции»:
Сложность его заключалась в том, что находился он в пойме реки Ипуть. То есть высокая геология воды. 2 километры мы положили. Сделали досрочно и понравились заказчику.

Белорусские строители реконструируют очистные сооружения в Брянской области-7

Предстоящий инфраструктурный проект достаточно дорогостоящий. Стоимость по договору составляет более полумиллиарда российских рублей. К участию к работам белорусские строители были допущены с учетом предыдущего опыта.

Белорусские строители реконструируют очистные сооружения в Брянской области-10

Николай Ковтунов, генеральный директор АО «Пролетарий» (Россия):
Что касается именно качества белорусских строителей, оно на самом высоком уровне, потому что у нас есть опыт строительства с различными партнерами и представителями из разных государств.

Предположительно, реконструкция объекта начнется в следующем месяце. При строительстве будет задействовано полтора десятка единиц техники ОАО «Стройтест № 3 Ордена Октябрьской революции». Реализовать проект планируется в течение года.

# Беларусь-Россия # общество

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