Белорусские строители реконструируют очистные сооружения в Брянской области

Предприятия из Беларуси и России будут вместе реконструировать сооружения очистки сточных вод в городе Сураж Брянской области. Договор подписан в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проект будут реализовывать предприятия, у которых уже есть хороший опыт сотрудничества. Первые объекты ими были сданы еще в 2018 году. Получен хороший опыт и при строительстве канализационного коллектора. Работы выполнялось в достаточно сложных условиях.

Юрий О лехнович, генеральный директор ОАО « С тройтест № 3 ордена О ктябрьской революции»: Сложность его заключалась в том, что находился он в пойме реки Ипуть. То есть высокая геология воды. 2 километры мы положили. Сделали досрочно и понравились заказчику.

Предстоящий инфраструктурный проект достаточно дорогостоящий. Стоимость по договору составляет более полумиллиарда российских рублей. К участию к работам белорусские строители были допущены с учетом предыдущего опыта.

Николай Ковтунов, генеральный директор АО «Пролетарий» (Россия):

Что касается именно качества белорусских строителей, оно на самом высоком уровне, потому что у нас есть опыт строительства с различными партнерами и представителями из разных государств.

Предположительно, реконструкция объекта начнется в следующем месяце. При строительстве будет задействовано полтора десятка единиц техники ОАО «Стройтест № 3 Ордена Октябрьской революции». Реализовать проект планируется в течение года.